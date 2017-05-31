الشرق والغرب يتكاملان في عبايات "دولتشي أند غابانا"

بعد نجاح مجموعتها الأولى من #العبايات التي قدمتها لموسم ربيع 2017، حرصت دار Dolce&Gabbana الإيطالية الفاخرة على تقديم مجموعة جديدة من #التصاميم الخاصة بـ #المرأة_الخليجية.

تتميز مجموعة عبايات Dolce&Gabbana لما قبل خريف 2017 بغناها بالزخارف المستوحاة من الثقافة الإيطالية: الأزهار الملونة وخاصةً زهور الأورتانسيا، طبيعة جزيرة صقلية الغنية بالنباتات الخضراء وأثار تذكّر بالغنى التاريخي لهذه المنطقة العريقة.

الحرير والدانتيل هما الخامتان الأساسيتان المستعملتان في تنفيذ هذه المجموعة التي جسدت التكامل بين الشرق والغرب بأسلوب مترف وأنيق يشكل بصمة أساسية من بصمات دار Dolce&Gabbana المنوعة في عالم #الموضة.

حافظت معظم عبايات هذه المجموعة على ألوان حيادية منها الأسود والأبيض، وعلى قصات العباية الكلاسيكية. إلا أن الألوان المشرقة دخلت عليها عبر الطبعات و #الإكسسوارات التي رافقتها، والتي تألفت من #نظارات_شمسية كبيرة تزينت بالأزهار والأحجار الملونة بالإضافة إلى #الحقائب الفاخرة التي تزينت بالزخرفات المبتكرة.