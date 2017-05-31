تصاميم "غوتشي" الجديدة تقلّد من يقلّدها

قدّمت دار Gucci مجموعتها من #الأزياء الخاصة برحلات 2018 في مدينة فلورنسا الإيطالية، وتحديداً في قصر Palazzo Pitti الشهير الذي يعود لعائلة Medici الإيطالية التي خرّجت أبرز مفكري وفناني عصر النهضة أمثال بوتيتشيللي، وليوناردو دافنشي، ومايكل أنجلو.

وقد اعتمد أليساندرو ميشال المدير الإبداعي للدار على عصر النهضة الأوروبية وموسيقى الروك أند رول كمصدري وحي أساسيين في مجموعة Gucci Resort 2018 التي حملت إسم Renaissance rock”n”roll. وهو قال في هذا المجال: "لطالما شعرت بتواصل مع عصر النهضة الأوروبية كون هذه المرحلة أجرت تعديلاً في كلّ شيء." وهو اختار تقديم عرضه في مدينة فلورنسا لأنها كانت مركزاً مهماً للتغييرات التي أحدثها عصر النهضة لخلق مستقبل جديد للشعوب في تلك المنطقة. والجدير ذكره أن علامة Gucci ولدت في فلورنسا خلال العام 1921 كدار لصناعة الجلديات ومن ثم تطورت عبر السنين لتصبح ما هي عليه اليوم كواحدة من أبرز دور الأزياء والأكسسوارات الفاخرة في العالم.

وقد أشار ميشال في تعريفه لهذه المجموعة أنه لم يرغب أن يسترجع الماضي من خلال العودة إلى عصر النهضة ولكنه أراد أن يرسم نهضة جديدة تحمل لواء Gucci وتتلوّن بألوان موسيقى الروك.

تضمّنت هذه المجموعة 115 #إطلالة_نسائية ورجالية على السواء، وقد ظهر شعار Gucci المؤلف من حرفيّ G على العديد من قطعها كمعاطف الفرو، والبدلات، والجاكيتات، والأثواب وحتى الجوارب. كما تزيّنت بعض القطع بإسم Guccy المكتوب بطريقة خاطئة والذي يظهر عادةً على الأزياء المقلّدة للعلامة.

كالعادة في عروض هذه الدار الإيطالية الفاخرة، تميّزت الأزياء بخليط الطبعات والخامات أما #الأكسسوارات فلفتنا منها أقواس الرأس المعدنية التي تزيّن بها العارضون والعارضات، والجوارب السميكة المطبّعة، والأساور المبتكرة التي جاءت لتحلّ مكان الخواتم الكبيرة التي اشتهرت بتصميمها دار Gucci. وقد جاءت الحقائب النسائية والرجالية مبتكرة ومتنوّعة من حيث التصاميم، والخامات، والألوان. تعرّفوا على بعض #تصاميم مجموعة Gucci الخاصة برحلات 2018 فيما يلي.