رسالة تضامن وأمل من "فيرساتشي" إلى العالم

أرادت دار Versace لحملتها الترويجيّة الخاصة بخريف وشتاء2017 أن تحمل رسالة تضامن وأمل إلى شعوب العالم في عصر الأزمات والإرهاب المستشري في كلّ مكان. وقد ابتكرت فكرة هذه الحملة المديرة الفنية للدار دوناتيللا ڤيرساتشي لتنشر من خلال الموضة رسالة غنيّة بالمعاني الإنسانية والنظرة الإيجابية.

تتصدّر هذه الحملة عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، برفقة العارضات ميكا أرغاناراز، وتايلور هيل، وفيتوريا سيريتي، بإطلالات جريئة من مجموعة خريف وشتاء 2017، تؤكّد على المساواة، والقوة، والحبّ، عبر ورود هذه الكلمات باللغة الإنجليزية.

تشجّع صور هذه الحملة على اتّخاذ موقف، والتحلّي بالشجاعة والإيجابية والتفاؤل. إذ تنبض الإطلالات العصريّة بالطاقة، فيما تجسّد الحملة روح الوحدة وتعبّر بوضوح عن التمكين.

التُقطت الصور داخل ستوديو للتركيز حصراً على الرسالة التي تودّ أن تنشرها دار Versace لتعميم الإيجابية والإيمان بقوّة سِمات الأنوثة والرجولة التي تميّز مجموعة الموسم المقبل.

يتصدّر عارضو الأزياء باري لوميكا، وباراك شمير، وفيليب وولف، وسول رودريغز، وألفا ديا، وفالنتاين رونتيز، وتريستيان ثيفينو، ومايكل غويا، حملة الأزياء الرجالية للتعبير عن الروح الأخوية التي ترمز إليها ڤيرساتشي. يتعدّد الرجال وتتعدّد معهم الأساليب لخلق الرؤية الجديدة لرجل Versace.

برع المصوّر الشهير بروس ويبير، الذي التقط صور هذه الحملة، في تسلّيط الضوء على شخصية العارضين والعارضات الحقيقية وعلى علامة Versace نفسها، ونجح في إظهار الإيمان بقوّة كل فرد وتميّزه، فضلاً عن أهميّة التعبير عن الآراء.

بهذه المناسبة، قالت دوناتيللا ڤيرساتشي: "تبعث الحملة رسالة واضحة ومباشرة حول أهميّة التضامن والحبّ والوحدة، بغضّ النظر عن هويّتنا وأينما كنّا".

بدوره، قال بروس ويبير: "بعد الحديث مع دوناتيللا حول ما يدور في العالم اليوم، أردنا أن نلتقط صوراً لأشخاص يدافعون عن قضيّة ما، قضيّة تساعد الغير. فكانت الحملة بالنسبة إلينا بمثابة مناصرة للسلام ولذاك الرابط الذي يجب أن يجمع بيننا".