الوردي والأصفر يلتقيان في موسم الرحلات مع "فندي"

37 إطلالة فاخرة تضمّنتها مجموعة Fendi الخاصة برحلات 2018 والتي تمّ عرضها مؤخراً في مدينة #ميلانو الإيطالية. وكالعادة، خلال مسيرته الطويلة مع هذه الدار التي تبلغ 52 عاماً، تفوّق المدير الفني كارل لاغرفيلد في تقديم تصاميم ذات طابع عصري لا تخلو من #اللمسات_الكلاسيكية التي تسمح لها بأن تعيش لأكثر من موسم أو فصل.

جاءت مجموعة Fendi Resort 2018 لتكمّل مجموعة الدار لخريف 2017، حيث حافظ المصمم على الطابع نفسه الذي اعتمده في أزيائه الخريفية مع إضافة لمسات من التجدد تجلّت في اعتماد طابع "البوب" بألوانه المشرقة القويّة ومزاجه الحيوي.

تصاميم Fendi الخاصة بالرحلات جاءت دافئة ومريحة دون أن تتخلّى عن الطابع المترف الذي يرافقها عادةً، حيث تكرّر ظهور المعاطف وجاكيتات "البومبر" التي دخل عليها الفرو مضيفاً لمسات فاخرة على الإطلالة. وقد جاءت الأثواب والتنانير متوسطة الطول بقصّات انسيابية تبرز الطابع الأنثوي دون تعقيد أو تكلّف. أما البنطلونات فبدت مستوحاة من الطابع الرياضي ومزمومة عند الكاحل.

خيّم قماش التويد المزيّن بالمربعات الكبيرة على قسم كبير من التصاميم، فرأيناه يغطّي المعاطف والجاكيتات والتنانير والأثواب وحتى البنطلونات. كما لفتنا الاعتماد على اللونين الوردي والأصفر في قسم كبير من هذه المجموعة.

ولمرافقة أزيائها الخاصة بالرحلات، اختارت دار Fendi أحذية بألوان حياديّة تنوّعت بين التصاميم العالية الساق وأحذية "الإسكاربان" Escarpin التي تم ارتداؤها مع جوارب سميكة. أما الحقائب فدخلت عليها أحجار اللؤلؤ الكبيرة وطبعة حرف الـF المزدوج الذي يذكّر بتاريخ Fendi العريق في مجال الأناقة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: