أقنعة التمر تعتني ببشرتك وشعرك في رمضان

إذا كان #التمر من الأغذية الأساسية على المائدة الرمضانية، فهو يتميّز أيضاً بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات من فئة A ،B، وE مما يجعله مثالياً للحفاظ على صحة البشرة والشعر.

تعرفوا فيما يلي على 4 أقنعة طبيعية تعتني بجمال البشرة والشعر بفضل غناها بهذا الغذاء الصحي.

يتميز التمر بفعاليته في ترطيب البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، كما يتمتع بخصائص مغذية ومعالجة للتشققات بالإضافة إلى قدرته على تجديد الخلايا التالفة وتنعيم الجلد. أما بالنسبة للشعر فهو يغذي فروة الرأس، يساهم في إخفاء الشعر الأبيض، كما يعالج القشرة ويخفف من مشكلة تساقط الشعر.

- قناع التمر لتغذية البشرة

أضيفي 4 حبات كبيرة من التمر إلى كوب من الماء الدافئ واتركيها حتى يصبح قوامها ليّناً، ثم اعجنيها جيداً لتحصلي على مرهم تمدينه على وجهك وتتركينه حتى يجف قبل غسله بالماء الفاتر. فمن شأن هذا القناع أن يؤمن لبشرتك الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحتاجها للحفاظ على النضارة والإشراق.

- قناع التمر المحارب للشيخوخة

لتحضيره تحتاجين إلى 6 حبات من التمر، ملعقة كبيرة من القشدة، 10 نقاط من زيت اللافندر العطري، وكمية كافية من الحليب السائل لتحويل الخليط إلى عجينة يمكن مدها على الوجه. على أن يتم وضع هذا المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على خليط متجانس يسهل مده على بشرة الوجه وتركه لمدة نصف ساعة قبل إزالته بالماء الدافئ. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.

- قناع التمر والليمون المفتّح للبشرة

اخلطي معجون التمر بكمية كافية من عصير الليمون لتسهيل تطبيقه كقناع على بشرة الوجه تتركينه لمدة نصف ساعة. ومن شأن استعمال هذا القناع بشكل دوري أن يؤدي إلى توحيد لون البشرة وإزالة أي آثار للبثور والبقع الداكنة.

- قناع التمر للعناية بالشعر

اخلطي 5 ملاعق من معجون التمر المطحون مع 4 ملاعق من زيت الزيتون وكوب من اللبن. طبقي هذا القناع على كامل الشعر واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.