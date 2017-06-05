بيللا حديد اختارت حقيبتها الجديدة من "بولغاري"

بعد الإعلان عن اعتمادها في العام 2017 كسفيرة لإكسسوارات دار #بولغاري Bulgari، ظهرت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيللا حديد في الحملة الترويجيّة التي أطلقتها هذه الدار الإيطالية الفاخرة مؤخراً، لتقديم حقائبها الخاصة بموسم خريف وشتاء2017-2018.

ظهرت #بيللا_حديد في صور الحملة وهي ترتدي بدلة توكسيدو وجامبسوت باللون الأسود نسّقتهما مع تصاميم جديدة من حقيبة Serpenti الفاخرة، والتي تميّزت بألوانها الدافئة ونقشاتها الجلديّة اللافتة.

وقد وقع اختيار علامة Bulgari على #بيللا حديد البالغة من العمر 21 عاماً، ليس فقط لأنها امرأة جميلة وعارضة شهيرة، ولكن لكونها أيضاً من أبرز المؤثرات عالمياً في جيل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث فاق عدد متتبعي حسابها على موقع إنستغرام 13 مليون شخص.

ومن شأن ظهورها كسفيرة لإكسسوارات دار Bulgari أن يلفت اهتمام النساء المحبّات للأناقة من مختلف الفئات العمريّة. تعرّفوا فيما يلي على خيارات بيللا #حديد المفضلة من إكسسوارات Bulgari الخاصة بالموسم المقبل.