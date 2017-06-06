إطلالتكِ بالعيد من وحي تصاميم "أوسكار دي لارينتا"

اختار كل من لورا كيم وفرناندو غارسيا، المديران الإبداعيان الجديدان في دار Oscar de la Renta حديقةً مستحدثة في الطابق السابع من مبنى "روكفيللير سنتر" في مدينة #نيويورك لتشكّل مسرحاً مثالياً لتقديم هذه المجموعة من الأزياء التي تألّفت من حوالي 40 إطلالة تزيّنت معظمها بطبعات الأزهار والنباتات.

"المفاوضات بين الماضي والحاضر "هو العنوان العريض الذي عمل عليه الثنائي #كيم_غارسيا في مجموعتهما الثانية لدار Oscar de la Renta بعد أن قدّما مجموعتهما الأولى لموسم خريف 2017. وقد حرصا على أن تحمل إطلالاتهما رسائل إيجابية تمثّلت بالاستعمال المكثّف للون الأخضر بتدرّج عصريّ جديد مع لمسات بيضاء مشرقة، كما لفتنا استعمال ثنائي الأبيض والأسود بأناقته وثنائي الأسود والبيج بطابعه العملي العصري. ولفتتنا أيضاً التفاصيل الصغيرة التي أحدثت كل الفرق في تميّز الإطلالات ومنها العقد التي زيّنت الأزياء، والقمصان الطويلة التي تمّ ارتداؤها على شكل "تونيك" فوق البنطلونات ذات الأرجل الواسعة.

من أجمل قطع هذه المجموعة كانت #المعاطف_العصريّة التي تمّ ارتداؤها مع الأثواب الصيفيّة الفاخرة، والإطلالات التي قدّمت طبعة المربعات بأسلوب متجدد بعيد عن كلاسيكيتها المعهودة. إضافة إلى الأزياء المصنوعة من خامة الشبك الأسود والتي تزيّنت بأوراق النباتات النافرة.

تعرّفوا فيما يلي على أجمل قطع مجموعة Oscar de la Renta Resort 2018 واستوحوا منها لأناقتكن في العيد المقبل علينا قريباً: