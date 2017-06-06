من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز الموضة CFDA 2017؟

شهدت مدينة نيويورك يوم أمس توزيع أرفع جوائز عالم الموضة في القارة الأميركية خلال حفل جوائز مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA Fashion Awards للعام 2017، حيث حصد راف سيمونز مصمم دار Calvin Klein جائزتيّ: "مصمم العام للأزياء النسائية" و"مصمم العام للأزياء الرجالية". وقد شكّل هذا الحدث مناسبة لاجتماع العديد من النجمات والعارضات والمصممين على البساط الأحمر للمهرجان. تابعوا معنا بعض أجمل إطلالات هذا الحفل بالصور:

- تألّقت العارضة البرتغالية ساره سامبايو بواحدة من أجمل إطلالات هذه المناسبة، وقد حمل ثوبها الأزرق ذات الكمّين المنسدلين توقيع J.Mendel.

- لفتتنا النجمة الأميركية ميغ ريان بحفاظها على قوامها الرشيق وبثوبها العاجي البرّاق الذي حمل توقيع المصمم Christian Siriano.

- بدت العارضة بيللا حديد متألّقة بثوب وردي قصير اتخذ شكل جاكيت طويلة من توقيع Off-White.

- اختارت العارضة مارتا هانت ثوباً متوسّط الطول باللون الرمادي المعدني من Milly.

- تألّقت النجمة الهندية بريانكا شوبرا بثوب أسود برّاق من "اللوريكس" حمل توقيع المصمم مايكل كورس الذي رافقها إلى هذا الحفل.

- بدت العارضة كارلي كلوس لافتة بتنورتها السوداء التي نسّقتها مع "توب" باللون نفسه. ولكن إطلالتها التي حملت توقيع Diane Von Furstenberg كانت أقرب للأزياء اليومية منها لإطلالة تليق بالبساط الأحمر.

- تسريحة وماكياج العارضة الشهيرة جيجي حديد كانت في منتهى الأناقة ولكنها لم توفّق بأزيائها ذات اللون الأبيض التي حملت توقيع The Row.

- العارضة ليلي ألدريدج بدت في منتهى الأنوثة بثوب طويل باللون الزهري المبودر حمل توقيع المصمم Jason Wu.

- بدت العارضة أدريانا ليما أنيقة بكلّ بساطة في جامبسوت حريري باللون الأبيض بدا مثالياً للمناسبة.

- اختارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان ثوباً عاري الكتفين من المخمل الأسود حمل توقيع دار Oscar de la Renta.