10 نصائح في الأناقة تجعل حياتكِ أسهل

بعض النصائح العملية من شأنها أن تجعل حياتك أسهل وخياراتك في مجال #الموضة أقل تعقيداً. ولذلك لا تترددي في اعتمادها للحفاظ على أناقتك والحصول على إطلالة مثالية دون عناء.

1 - إذا كنت مترددة فيما يتعلّق باقتناء قطعة معيّنة لفتت نظركِ من الأزياء أو الأكسسوارات. خذي وقتكِ قبل اتخاذ القرار بشرائها وانتظري حتى اليوم التالي، فإذا كنت ما زلتِ تفكّرين بها هذا يعني أنه عليكِ شراؤها.

2 - استعيني دائماً بالأكسسوارات لإضفاء لمسة خاصة على إطلالتك، اعتمدي #النظارات_الشمسية، عقد، قلادة، وشاح حريري، بروش أو قبّعة لإضفاء لمسة من التجدد على القطع الأساسية التي تتكوّن منها إطلالتكِ.

3 - عندما تكونين مترددة بين قياسين لدى شراء #سروال من الدنيم، اختاري دائماً القياس الأصغر فهذه السراويل تميل لأن تصبح أوسع بعد ارتدائها.

4 - عندما ترغبين بأن تبدي أكثر طولاً مما أنت عليه، ارتدي حذاءً باللون البيج الحيادي الأقرب إلى لون بشرتكِ. فمن شأن ذلك أن يجعل ساقيكِ تبدوان أكثر طولاً.

5 - نسقي أثوابك الأنثوية التي تزيّنها طبعات الأزهار والكشاكش مع أحذية ذات طابع ذكوري أو حذاء رياضي للحصول على إطلالة عصريّة لافتة بطابعها المتجدد.

6 - احرصي دائماً على أن يصل طول تنورتكِ الكلاسيكية الضيّقة إلى مستوى أعلى الركبتين، فإذا كانت أطول من ذلك ستجعل ساقيكِ تبدوان قصيرتين.

7 - لدى ترتيب خزانتكِ، اطرحي على نفسكِ هذا السؤال: هل سأشتري هذه القطعة إذا كنت أقوم بالتسوّق اليوم؟ وتخلّصي من كل القطع التي لا تحمل جواباً إيجابياً عن هذا السؤال.

8 - عند ظهور بقع دهنيّة على حقيبتكِ الجلديّة المفضّلة، رشي عليها القليل من بودرة الأطفال واتركيها طوال الليل. سوف تلاحظين أن #البقع قد زالت بشكل نهائي. أما إذا بقيت بعض آثارها موجودة، فننصحك بإعادة تطبيق البودرة التي من شأنها أن تخلصكِ منها بشكل نهائي.

9 - اغسلي سروال الدنيم الجديد مرتين قبل إرساله للتقصير، فبنطلون الدنيم الذي يتميّز بنسيجه القطني معرّض لأن يفقد الكثير من طوله عند تقصيره قبل #الغسيل.

10 - لا ترتدي في قطع #الأزياء مباشرة بعد كيّها حتى لا تظهر عليها التجعيدات من جديد، انتظري خمس دقائق بعد الكي كي تبرد القطعة وتصبح أقل عرضة للتجعيد.