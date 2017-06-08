تعرفوا على الساعة المفضلة لدى ريان رينولدز

يُعتبر النجم الكندي ريان رينولدز مثالاً للرجل العصري الناجح في عمله بمجال التمثيل، وفي حياته الخاصة كونه يشكل ثنائياً مثالياً مع زوجته النجمة بلايك لايفلي. ولذلك اختارته دار Piaget ليكون سفيراً لإحدى أشهر مجموعات ساعاتها Piaget Polo S.

في العام 1979 اكتشف العالم ساعة Piaget Polo، وفي العام 2016 أطلقت الدار السويسرية العريقة خليفةً لها هي ساعة Piaget Polo S. أما في العام 2017 فقد تمت إضافة 3 ابتكارات جديدة إلى مجموعة Piaget Polo S.

تتوافر ساعة Piaget Polo S Chronograph، المزودة بحركة 1160P، اليوم وللمرة الأولى في إصدار بقرص باللون الرمادي الداكن.

أما ساعة Piaget Polo S، ذات الإصدار المحدود من 888 ساعة مرقمة بشكل فردي، المجهزة بحركة 1110P، فزُودت بقرص أسود، وإطار مطلي بالكربون اللابلّوري الشبيه بالألماس ADLC، وحزام من المطاط الأسود. كما تتوافر ساعة Piaget Polo S Chronograph في إصدار محدود من 888 ساعة مرقمة بشكل فردي أيضاً، تتمتع بالمواصفات عينها. ولإتاحة إمكانية ارتداء هاتين الساعتين بشكلين مختلفَين، زُوّدتا بحزام ثان من جلد العجل باللون الأسود، بحيث تتناسبان مع طرازات مختلفة من الملابس.

استوحي اسم مجموعة Piaget Polo S من لعبة البولو الراقية والمتطلبة جسدياً. وهي خير تجسيد لروح مجتمع Piaget الذي بُني على أساس الصداقات الدائمة التي أرستها الماركة في عوالم الموسيقى والسينما والفن والرياضات. كما أنها تعبر عن قواعد الأشكال التي تسري في عروق Piaget وينبض بها قلب هذه الدار العريقة. مع ذلك، تتحدى ساعة Piaget Polo S التقاليد.

تتميز الساعات الجديدة من Piaget Polo S بكونها تخاطب جيلاً جديداً من الشباب وتلبي ذوقه الرفيع، سواء أكان ذلك في النهار أم الليل، وفي أوقات العمل أم أوقات التسلية. وهي تتناسق بامتياز مع سوار للرجال من مجموعة Possession أطلقته دار Piaget مؤخراً.

والجدير بالذكر أن بالإمكان التزين بهذه القطعة متعددة الاستعمالات وحدها أو مع ساعة Piaget المفضلة.