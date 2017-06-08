رسالة حب من دوناتيللا إلى لوس أنجلوس

رسالة حب وجهتها مصممة دار Versace إلى مدينة الملائكة لوس أنجلوس من خلال مجموعة أزياء الدار الخاصة بما قبل ربيع 2018. وقد قالت دوناتيللا فرساتشي في هذا المجال: "أنا واقعة في حبّ لوس أنجلوس فتنوّع وحريّة وخصوصيّة هذه المدينة تعكس صورة مختلف النساء اللواتي يجسّدن رؤية Versace الحالية."

وبعد أن قدّمت دار Versace الإيطالية الفاخرة مجموعتها من أزياء خريف وشتاء 2017 خلال أسبوع ميلانو للموضة، ها هي اليوم تقدّم مجموعة رحلات 2018 كتحيّة من إيطاليا إلى كاليفورنيا.

من طقس مدينة لوس أنجلوس المشمس طوال العام، ومن شواطئها الطويلة وسمائها الصافية استوحت دوناتيللا 42 إطلالة تليق بالرحلات الطويلة وتحتفل بالحياة من خلال الألوان المشرقة والطبعات المزركشة.

طابع "الروك أند رول" ظهر جلياً على الإطلالات التي تلوّنت بالأسود وتزيّنت بالمسامير، كما لفتنا اختلاط هذا الطابع مع كلاسيكية القماش الرجالي المخطط. أما طابع "الباروك" فتميّز بطبعاته المزخرفة التي اختلطت مع لمسات من الدانتيل. وقد رصدنا تمازجا بين "الروك" و"الباروك" في عدّة إطلالات جاءت ناجحة جداً من حيث التناغم بين طرازين لا يجمعهما أي رابط مشترك.

بنطلونات الدنيم التي تزيّنت بالرسومات تناسقت مع القمصان المخطّطة حيناً وجاكيتات "البومبر" حيناً آخر. أما الأثواب الصيفية فجأت أحاديّة اللون وتلوّنت بالتدرجات الفاتحة المشرقة كالليلكي، والأزرق، والأصفر.

وقد لفتنا تناسق التنانير المكسّرة مع الجاكيتات ذات الطابع الرياضي، والصنادل الملوّنة التي رافقت بعض الإطلالات مضيفةً عليها لمسة أنثويّة. أما حقائب Versace فجأت مبتكرة من حيث تصاميمها وألوانها. ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً كبيراً من جانب "الفاشينيستاز" حول العالم. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.