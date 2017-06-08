لاعب التنس العالمي دجوكوفيتش سفير الأناقة لدار لاكوست

أصبح اليوم لاعب التنس العالمي #نوفاك_دجوكوفيتش سفير الأناقة لدار #لاكوست الفرنسية للأزياء الرياضية، إذ طوّرت لاكوست لنوفاك دجوكوفيتش خطّاً من الملابس يحمل اسمه لارتدائها على أرض الملعب.

تم تصميم هذه #الأزياء خصيصاً لتلبي متطلبات هذا اللاعب خلال جولاته الرياضية كبطولة رولان غاروس للتنس في #باريس هذه الأيام.

مجموعة تمزج بين #الملابس_الرياضية و #الأناقة المميزة في آن واحد. وهي متوفرة في متاجر لاكوست ابتداءً من مايو 2017.

تم تصميم جميع قطع المجموعة من مواد اختيرت يدوياً لجودتها وأدائها العاليين. كذلك، تم توجيه كل تفصيل نحو توفير الراحة.. خياطة مريحة تمنع التسبب بالإزعاج في حين توفر #التصاميم سهولة وحرّية في الحركة.

كما يظهر إمضاء نوفاك دجوكوفيتش مطبوعاً على الكم اليسار من #قميص_البولو التي استوحيت رسماتها الغرافيكية من خطوط ملعب #التنس وتتحدّى لمسات مختلفة من الأزرق والأبيض والأحمر الخلفية العادية من أجل إبراز #أناقة مسترخية وفرنسية في جوهرها.

وتكتمل الإطلالة مع الشورتات باللون الأبيض أو الأسود التي ترافقها.