القمر يزيّن معصمكِ بالماس والألوان في رمضان

أطلقت دار #زينيث Zenith إصداراً جديداً يجمع بين عالمي #الساعات و #المجوهرات. إنها ساعة Elite Lady Moonphase بقطرها البالغ 33 مم والذي يعبّر عن طابع بارز، وألوان لافتة للنظر. فكلّ من إصداراتها، بتدرّجات الأصفر والأخضر الزاهي والفيروزي والأحمر، تأتي في علبة من الستانلس ستيل، مع إطار مرصّع بالألماس.

ينبض قلب هذه الساعة النسائية الجديدة على وقع معايرة Elite 692 الأوتوماتيكية، المطوّرة بالكامل والمصنوعة من قبل Zenith. وتتّسم حركتها الرفيعة جدّاً باحتياطي طاقة لأكثر من 50 ساعة. كما أنها تمتاز بتردّد 28,800 ذبذبة في الساعة بينما تتألّف من 195 جزءاً – بسماكة استثنائية تبلغ 3.97 مم فقط – لتحرّك بذلك مؤشّرات الساعات والدقائق والثواني الصغيرة وأطوار القمر.

تتوفّر #ساعة Elite Lady Moonphase بأربع نسخ مصنوعة من الستانلس ستيل، مرصّعة بالألماس، مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، ومزوّدة بتاج محزّز يمكّن من تعديل خفيف لأطوار القمر. أما ظهر العلبة الشفاف فيسمح بتأمّل الآلية التي يحرّكها ثقل متأرجح مزيّن بزخرفات من طراز "كوت دو جنيف" Côtes de Genève الشهير.

أمّا القرص المصنوع من عرق اللؤلؤ الخالص والذي يحيط به إطار مرصّع بالألماس أو مصقول فيتميّز بنافذة لعرض القمر باللون الأزرق العميق، مرصّعة بالنجوم. كما أن العقارب الرفيعة، المبتكرة على شكل أوراق، فتدور فوق مؤشّرات ساعات منقوشة.

لقد زُوّدت ساعة Elite Lady Moonphase بحزام من جلد التمساح باللون الأصفر، الأخضر الزاهي، الفيروزي، أو الأحمر، مع بطانة واقية من المطاط ومشبك من الستانلس ستيل.