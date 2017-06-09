10 خيارات لارتداء التنورة الطويلة هذا الموسم

تشكل #التنورة_الطويلة قطعة أساسية في خزانتك هذا الصيف، فهي أنيقة، مريحة، عملية ويسهل تنسيقها مع عدة قطع أخرى لمختلف أوقات الليل والنهار.

فيما يلي جمعنا لك 10 خيارات لارتداء التنورة الطويلة بأسلوب متجدد يُبعد إطلالتك عن الروتين والملل.

1 - نسقي تنورتك الطويلة المكسرة مع قميص أبيض كلاسيكي على طريقة المصممة فيكتوريا بيكهام للحصول على إطلالة كلاسيكية وعصرية في الوقت نفسه.

2 - اعتمدي لعبة الجمع بين التناقضات، وكوني جريئة في تنسيق تنورتك الطويلة المصنوعة من الدانتيل مع سترة تزينها الطبعات العسكرية.

3 - نسقي تنورتك الطويلة مع تي شيرت بيضاء بسيطة وحذاء رياضي لإطلالة شبابية عصرية. يمكنك أيضاً اعتماد حقيبة فاخرة لإضفاء لمسة من الترف على أزيائك.

4 - البلوزات ذات الأكتاف العارية من القطع التي تعتبر على الموضة هذا الموسم، وهي تتناسب بامتياز مع التنانير الطويلة مما يضفي طابعاً غجرياً على إطلالتكِ.

5 - التنورة الطويلة المصنوعة من التول ليست حكراً على الفتيات الصغيرات فقط، يمكنك اعتمادها خاصة إذا أحسنت تنسيقها مع قميص كلاسيكي وحزام مبتكر يضفي بعض التميز على إطلالتك.

6 - لا تترددي في تنسيق تنورتك الطويلة مع تي شيرت قطنية وسترة من الدنيم لإطلالة "كاجوال" مريحة وأنيقة في الوقت نفسه.

7 - اختاري تنورة طويلة من التول الأسود، نسقيها مع "توب" سوداء بسيطة، حذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة صغيرة من الجلد الأحمر. إنها إطلالة مثالية لأوقات الليل والنهار.

8 - لإطلالة مبتكرة، اختاري تنورة طويلة من الدنيم تشبه السروال من حيث تصميمها، ونسقيها مع تي شيرت قطنية، حزام جلدي وحذاء مسطح.

9 - عندما تكون تنورتك الطويلة غنية بالكشاكش والألوان، احرصي على أن يبقى القسم الأعلى من إطلالتك بلون واحد حيادي كالأبيض مثلاً.

10 - عند ارتداء التنورة الطويلة للمناسبات المسائية، اختاريها بقماش فاخر كالحرير، أو البروكار، أو الدانتيل ونسقيها مع "توب" حريري، حذاء ذي كعب مرتفع وحقيبة "كلاتش" صغيرة.