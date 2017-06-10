تصاميم مفصّلة على قياس الأحلام الزرقاء من إيلي صعب

"حكايات الشاطئ" أو Shore Stories هو العنوان الذي اختارته دار #إيلي_صعب Elie Saab لمجموعة أزيائها الخاصة برحلات 2018 ، والتي تضمّنت حوالي 70 إطلالة. فرحلات المصمم إيلي صعب جاءت بحريّة بامتياز تجمع بين لمسات من الأنوثة الطاغية والدراما المرحة في قالب يتقن صعب تفصيله على قياس أحلام النساء في مجال #الأناقة.

الزخرفات البحرية الجميلة تحوّلت إلى تصاميم أنيقة بين يديّ المبدع إيلي صعب، فتلوّنت #الأزياء بتدرجات الأزرق المنعشة حيناً والمشرقة حيناً آخر. أما الشعاب المرجانية والطحالب الغريبة فصبغت بألوانها تصاميم تليق بأرقى المناسبات. وبقي الأسود، سيّد أعماق البحار، اللون المثالي للأناقة الفاخرة دون منازع.

تميّزت هذه المجموعة بقصّاتها المتنوعة التي شكّلت تصاميم جريئة مناسبة لأوقات الليل والنهار. فبدت التنانير القصيرة والطويلة كأنها تلتقط الضوء من أشعة الشمس لتوزّعها تطريزات لمّاعة متعددة الألوان. وقد ترافقت مع "توبات" حريرية مزيّنة بالدانتيل والكشاكش أو جاكيتات من الجلد انهمرت عليها مسامير من الستراس والكريستال.

أما الأثواب فجأت فاخرة كالعادة تلعب لعبة الشفافية مع لمسات من الدانيل، فيما ظهرت الكسرات لتضيف عليها مزيداً من الحيوية مع كلّ حركة. وقد تضمّنت المجموعة بدلات "جامبسوت" جاءت لتحاكي بامتياز المزاج الصيفي المتحرر بالإضافة إلى #إطلالات تحمل لمسات من طراز العباية الشرقية.

طبعات الأزياء وتطريزاتها جاءت مستوحاة من أعماق البحار، وقد ارتدت #الإكسسوارات عرق اللؤلؤ الناعم لإبراز جمال المواد البحريّة. أما حقيبة Le 31 الأيقونيّة فتزيّنت بالترصيعات اللامعة وطغت على الأحذية الجلود المعتّقة والألوان المعدنية فيما جاءت النظارات لتتحدّى الشمس بكل أناقة من خلال أشكالها الدائرية الأنيقة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة Elie Saab Resort 2018 فيما يلي.