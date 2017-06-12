الكينوا.. فوائدها التجميلية توازي حسناتها الغذائية

يعتبر خبراء التغذية أن #حبوب_الكينوا هي واحدة من أفضل مضادات الأكسدة التي يمكن أن ندرجها ضمن نظامنا الغذائي، كما أنها الحليف المثالي للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من حساسية على مادة " #الغلوتين ". ولكن هل تعرفون أن هذه الحبيبات الصغيرة تتمتع أيضاً بفوائد متعددة في المجال التجميلي؟

تشكّل البيرو وبوليفيا موطن حبوب الكينوا التي انتشرت مؤخراً في العديد من أقطار العالم نظراً لفوائدها الصحيّة. فهي تندرج ضمن عائلة النشويّات وتشكّل مصدراً أساسياً للسكريّات البطيئة، والبروتينات، والألياف. كما أنها تدخل ضمن تركيبات العديد من كريماتنا التجميلية على شكل خلاصة أو زيوت، فما هي فوائدها الحقيقية بالنسبة للبشرة؟

- تحمي الأنسجة التالفة:

تتمتع الكينوا بتأثير شافي على الأنسجة التالفة في #البشرة ، وذلك بفضل غناها بمادة "الليسين" التي تساعد على تشكيل الأنسجة وترميمها خاصةً عند المعاناة من حبّ الشباب أو الإصابة بندبات سطحيّة. كما أن خصائص الكينوا المهدّئة والمرممة تساهم في التخفيف من الالتهابات التي تطال البشرة.

- تؤمن وقاية من التجاعيد المبكرة:

تتميّز حبوب الكينوا بغناها بالحديد والفيتامين من فئة B2 الذي يشكّل المادة الضرورية لإنتاج الطاقة الصحيّة داخل الخلايا. وهي بذلك تقوّي متانة البشرة وليونتها كما تحميها من ظهور #التجاعيد . وتتميّز الكينوا أيضاً بغناها بالنحاس الذي يساهم في إنتاج #الكولاجين وينشّط عمليّة إنتاج الحمض الهيالوريني المسؤول عن مستوى ترطيب البشرة.

- هي أفضل مضادات الأكسدة:

المعروف عن حبوب #الكينوا أنها غنيّة بالعديد من "البوليفينولات" أي المضادات الطبيعية للأكسدة، مما يسمح لها بإبطال مفعول الجذيرات الحرة الناتجة عن التلوث، والسترس، وتناول المنبّهات...والتي تُعتبر مسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة والأمراض المزمنة كالسرطان.

- تعالج البقع الداكنة:

إن غنى حبوب الكينوا بالفيتامينات من فئة BوE يساهم في التخفيف من إنتاج الميلانين المسؤول عن البقع الداكنة، التي تظهر على بشرتنا نتيجة التقدّم في العمر، الإفراط في التعرّض للشمس أو العادات التجميلية السيئة.

- هي الحليف المثالي للتخلّص من الخلايا الميتة:

جرّبي هذا المقشّر الطبيعي لبشرتكِ: اخلطي نصف كوب من الماء، نصف كوب من الكينوا المسلوقة، ربع كوب من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل. طبّقي هذا الخليط على بشرتك واتركيه يجف قبل إزالته من خلال فركه بحركات دائرية ومن ثمّ غسل بشرتك بالماء الفاتر. استعملي هذا المقشّر مرة أسبوعياً للتخلص من الخلايا الميتة والحفاظ على بشرة مشرقة.

- تحارب ظهور حبّ الشباب:

تساهم الكينوا في تخفيض إنتاج إفرازات البشرة الدهنية مما يؤثر بشكل إيجابي على علاج مشكلة حب الشباب. كما أنها غنيّة بمادة "السابونين" ذات الخصائص المنظّفة والمطهّرة مما يجعل منها مكوّناً بارزاً في مستحضرات محاربة حبّ الشباب.