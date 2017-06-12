إليكم بعض الخيارات لاختيار "ثياب العيد"!

يشكّل اختيار ثياب العيد مهمّة ممتعة بالنسبة للأهل والأولاد على السواء، فهي ترسم أجمل الذكريات التي تبقى محفورة في الذاكرة لسنوات طويلة. ولمساعدتكم في هذا المجال تابعوا معنا ما قدّمته أزياء Bonpoint الولادية من مجموعات خاصة بصيف2017، واستوحوا منها لاختيار أجمل ثياب العيد للفتيات والفتيان الصغار:

- مجموعة Moonrise Kingdom

هي مستوحاة من ستينيات القرن الماضي، الحقبة التي دارت فيها أحداث فيلم Moonrise Kingdom للمخرج ويس أندرسون. وقد تميّزت بسراويل الدنيم الباهتة والطبعات المخطّطة. أما ألوانها فجاءت زاهية وحادة تناسب الأطفال الذين يبحثون عن المغامرات الشيّقة.

- مجموعة Bright Star

تترجم جمال الحدائق الإنجليزية بألوانها الخافتة بفعل انهمار المطر وأشعة الشمس. وهي تأخذنا في نزهة ريفيّة عبر القمصان المزخرفة والسراويل المخطّطة، وفساتين الدانتيل القديمة الطراز، والجينز المزيّن بنقشة الورود الرومانسية.

- مجموعة Palm Springs Couture

مستوحاة من أجواء كتاب للمصوّر روبير دوانو الذي يجسّد أجواء حديقة بالم سبرينغز في ستينيات القرن الماضي. وهي تتميّز بفساتين الأورغنزا، والحرير، والجاكار، بالإضافة إلى تنانير الكتان المزيّنة بالترتر التي تجسّد بامتياز فترات بعد الظهر الهادئة في كاليفورنيا.

- مجموعة La Spiagge

تشبه لوحة تصوّر العطلة الصيفية على شاطئ البحر، وتزيّنها قبعات من ألياف النخل وفساتين طويلة مصنوعة من قماش مجعّد. وهي تستحضر ألوان الأبيض، والذهبي، والرملي مجسّدةً رغد العيش والأوقات الجميلة.

- مجموعة Gauguin and the Marquises

تحملنا إلى جزيرة استوائية بألوانها النابضة بالحياة كالأخضر، والأصفر، والأحمر الفاقع بالإضافة إلى أزهارها الرقيقة وتطريزاتها الزاهية. وهي تتميّز بتنانيرها الواسعة المطرّزة يدوياً، وسراويلها القصيرة وقمصانها ذات الأكمام المربّعة.