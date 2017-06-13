مايكل كورس يهجر المدينة باتجاه الجزر

المعروف عن المصمم الأميركي #مايكل_كورس أنه يبرع في تصميم #أزياء تناسب أناقة المدينة ذات الطابع العملي الذي يناسب المرأة العصرية. ولكنّه في مجموعته الأخيرة الخاصة برحلات 2018 اختار أن يستوحي من #أناقة الجزر إطلالات تشكّل دعوة للقيام بنزهات طويلة يخيّم عليها إطارا من الاسترخاء بعيداً عن الطابع المصقول للمدينة الكبيرة.

تتميّز مجموعة Michael Kors Resort 2018 بمزيج من الطبعات الغرافيكية لزهور من مختلف الأحجام والأشكال تذكّر برغد الحياة في أحضان طبيعة الجزر الاستوائية. وقد اهتمّ المصمم في هذه المجموعة بالتركيز على عنصر الراحة، فتضمّنت أزياؤه تنانير "الباريو" التي تلتفّ حول الخصر، سراويل "الباجاما" المستوحاة من ثياب النوم الرجالية، إضافة إلى جاكيتات "البلايزر" ومعاطف واقية من المطر تميّزت بألوانها المشرقة حيناً والحياديّة حيناً آخر.

ومن أبرز تصاميم هذه المجموعة الأثواب الرومانسية التي يسهل ارتداؤها على رمال الشاطئ وخلال السهرات الصيفيّة، وقد تميّزت بكشاكش ناعمة ذات تصميم منحرف، إضافة إلى شرابات ولمسات معدنيّة من الفضة والذهب.

يتواجه في تصاميم Michael Kors الخاصة بالرحلات الأزرق المتوسطي المشرق مع الأصفر الليموني الزاهي، إضافة إلى الأسود والأبيض النقيّين. هذا إضافة إلى خلطات راقية من الأزرق الياقوتي والأخضر الزمردي.

ولمرافقة الطابع المريح للأزياء، اختار #كورس أن تكون الأحذية مريحة جداً حيث تميّزت بنعلها السميك غير الرسمي. وقد تكرّر ظهور تصاميم تشبه الخفّ تزيّنت بالربطات بالإضافة إلى أحذية مقفلة من الأمام ومفتوحة من الخلف. أما الحقائب فجاءت فضفاضة ومحبوكة، واتخذ بعضها شكل محفظات يد كبيرة أو #حقائب يد ضخمة يمكن طيّها. تعرّفوا على مجموعة من تصاميم Michael Kors الخاصة برحلات 2018 فيما يلي.