5 أقنعة تحتاجها بشرة الصائمة في رمضان

إذا كانت ساعات الصوم الطويلة بدأت تترك آثارها على وجهكِ تعباً وشحوباً، فهذا يعني أنكِ بحاجة إلى عناية خاصة ببشرتكِ تعيد إليها بعض النضارة وتؤمن ما تفتقر إليه من ترطيب نتيجة الامتناع عن تناول الماء والغذاء لأكثر من 10 ساعات يومياً.

لن تحتاجي لأكثر من بضع ثمرات من الموز والأفوكادو، القليل من العسل، بعض حبّات البيض والقليل من زيت الزيتون لتحضير مجموعة من الأقنعة المغذّية لبشرتكِ تتميّز بمكوناتها الطبيعية، سرعة وسهولة تحضيرها بالإضافة إلى كلفتها الزهيدة. ولكن تذكّري دائماً أن تطبيق القناع يتمّ على بشرة نظيفة وخالية من أي آثار للشوائب والماكياج.

1. قناع الموز والأفوكادو

تتميّز ثمار الموز والأفوكادو بخصائصها المرطّبة للبشرة، فالحوامض الدهنية الموجودة في الأفوكادو والفيتامينات من فئة B،C وE الموجودة في الموز سوف تغذّي بشرتكِ وتنعّمها. اتركي خليط هريسة الموز والأفوكادو على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر. يمكن أيضاً إضافة ملعقة من العسل، ذات الخصائص المهدّئة والمساعدة على التئام الندبات، إلى هذا القناع.

2. قناع الخيار المرطّب

يتكوّن الخيار بنسبة 90 بالمئة من الماء، وهو يؤمن للبشرة فوائد مضادة للأكسدة، ومحاربة للجفاف وفقدان الحيويّة. قشّري الخيار وضعيه في الخلاّط للحصول على هريسة تضيفين إليها القليل من الزبادي وبضع قطرات من زيت الزيتون. اتركي هذا القناع على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة ثمّ اغسليه بالماء الفاتر.

3. قناع البيض وزيت الأرغان

يتميّز صفار البيض بخصائصه المرطّبة والمهدّئة بالنسبة للبشرة الجافة، ولكن لا تطبّقي البيض بمفرده على وجهكِ حتى لا يصعب عليكِ إزالته بعد أن يجفّ. اخلطيه مع زيت نباتي كزيت الأرغان مثلاً لتصبح صيغته دهنيّة وتنعمي بالفوائد المغذية للزيت الذي يرافقه أيضاً.

4. قناع العسل وزيت الزيتون

استفيدي من الفوائد المهدّئة والمرطبة لزيت الزيتون من جهة، والفوائد المضادة للبكتيريا والمساعدة على التئام الندبات الخاصة بالعسل من جهة أخرى كونها تساعد على تغذّية البشرة وتنعيمّها.

5. قناع الشاي الأخضر والعسل

اخلطي محتوى كيس من الشاي الأخضر بعد استعماله مع القليل من العسل. واتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.