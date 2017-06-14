هكذا تحضّرين شامبو وسائل استحمام من صابون الغار

يتميّز #صابون_الغار بغناه بالزيوت الطبيعيّة وعدم احتوائه على أي #مواد_كيميائية مما يجعل منه مستحضر تجميل مثاليا للعناية بنظافة #البشرة والشعر. وتدخل في تركيبة هذا الصابون مجموعة من الزيوت النباتية المعصورة على البارد منها: زيت الغار، زيت الزيتون، زيت النخيل، زيت بذور القطن وزيت حبّة البركة. وهو لا يحتوي على أي مواد كيميائية معطّرة أو ملوّنة بل يأخذ عطر زيت الغار ولونه المائل إلى الأخضر من خلطة الزيوت الموجودة فيه.

يعتني صابون الغار ببشرة الجسم والشعر على السواء، فهو يغذّي البشرة ويكسبها النضارة كما يساهم في تأخير ظهور #التجاعيد. وهو يلائم #البشرة_الحساسة وتلك التي تعاني من مشاكل جلدية كالصدفيّة والإكزيما، كما أنه يخلّص الجلد من البكتيريا ويمنحه رائحة عطريّة طبيعيّة، ويعمل على علاج البثور وتوحيد بشرة الجسم.

يتميّز صابون الغار بفعاليته في العناية بالشعر أيضاً، فهو يمنحه الحيوية، والنعومة، ويحفّز نموّه كما يزيد من كثافته وطوله، ويمنع تقصّفه. يعالج صابون الغار أيضاً مشاكل القشرة وتساقط الشعر كما يؤخر ظهور الشيب.

لتحضير شامبو من صابون الغار، ابشري قالب من الصابون وانقعي شرائحه الصغيرة في كوبين من الماء الساخن لمدة يوم كامل حتى تذوب تماماً، على أن تضيفي إليها بعد ذلك ملعقة كبيرة من زيت اللوز وتخلطيها جيداً. استعملي هذا الخليط لغسل شعركِ وستلاحظين أنه أصبح بنعومة ولمعان الحرير دون الحاجة إلى أي كونديشنر.

ولتحضير سائل استحمام من صابون الغار، ابشري قالب من الصابون وأضيفيه إلى كوبين من الماء الساخن. اتركي الخليط ليوم كامل حتى يذوب ثم أضيفي إليه محتوى زجاجة من ماء الورد فتحصلين على سائل استحمام جاهز للاستعمال.

يمكنكِ أيضاً تحضير سائل استحمام مبيّض للبشرة من خلال نقع برش صابونة غار في في زجاجة من ماء الزهر لليلة كاملة، على أن تضيفي إليها بعد ذلك علبة من الغليسيرين وكوب من خليط زيوت اللوز، والزيتون، والخروع بالإضافة إلى ملعقتين من مسحوق الكركم. امزجي هذه المكوّنات جيداً للحصول على خلطة يسهل تطبيقها على جسمك وتدليكها بالليفة لمدة 10 دقائق. ثم اتركي هذا الخليط على بشرتكِ لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر. على أن يتم تكرار هذه العملية على الأقل 3مرات أسبوعياً للحصول على نتائج فعّالة في مجال تبييض البشرة.