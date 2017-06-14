"ستريت ستايل" من أسبوع لندن للأزياء الرجاليّة

تشهد العاصمة البريطانية حالياً فعاليات #أسبوع_لندن_للأزياء الرجالية لربيع 2018. وفيما يكتشف الجمهور ما تقدّمه دور #الأزياء_الرجالية من تصاميم جديدة للربيع المقبل، تشهد شوارع لندن عروضاً من نوع آخر تندرج ضمن #أناقة_الشارع أو Street Style، فما هي صيحات #الموضة_الرجالية التي رصدتها "العربية.نت" في شوارع لندن؟

1- الكحلي هو أحد الألوان المفضّلة بالنسبة للرجال الذين رصدناهم في شوارع لندن، ويمكن ارتداؤه على شكل بدلة يتمّ تنسيقها مع حذاء رياضي أبيض أو على شكل جاكيت "بلايزر" يتم تنسيقها مع قميص وبنطلون باللون الأزرق الفاتح.

2- جاكيت الدنيم الأزرق ذات الطابع الرياضي من القطع الأساسية في الحياة اليومية، إذ يسهل تنسيقها مع كلّ شيء تقريباً. وهي تتميّز بطابعها العملي، المريح، والواقي من تقلّبات الطقس اللندني.

3- جرّبوا تنسيق البنطلون الأبيض مع "بلايزر" باللون البيج الفاتح وقميص أبيض تغطّيها كنزة قطنيّة باللون البيج الداكن.

4- متابعو الموضة في #لندن يحرصون على اختيار تصاميم مبتكرة للبنطلونات التي يرتدونها، ويكمّلون إطلالتهم بجيليهات تحمل بدورها طابعاً مميزاً يرتدونها فوق قميص كلاسيكي مع الحفاظ على حياديّة الألوان المختارة لأزيائهم.

5- سترة "البلوزون" من القطع الأساسية في خزانة الشاب البريطاني، وهو يختارها بلون حياديّ لتتناسب بسهولة مع أزيائه.

6- لكسر كلاسيكية الجاكيت والجيليه المزيّنة بالمربعات يُنصح بتنسيقها مع بنطلون من الدنيم وحذاء رياضي.

7- القمصان المطبّعة بالرسومات الغرافيكية تضفي لمسة من التميّز على الإطلالة، شرط أن يتمّ تنسيقها مع بنطلون ذات طابع رياضيّ يحافظ على حياديّة اللون.

8- من قال إن لون البدلة يجب أن يبقى حيادياً؟ وخير دليل على ذلك الألوان المبتكرة التي يعتمدها بعض الشبّان البريطانيين لبدلاتهم التي ينسّقونها مع تي شيرت أبيض وحذاء رياضي باللون نفسه.

9- يتمتّع بعض الشبّان البريطانيين بالجرأة في تنسيق عدة ألوان قويّة في الإطلالة الواحدة خاصةً عندما تكون ذات طابع رياضي. وهم يعتبرون النظارات الشمسيّة والساعة الذكيّة من الإكسسوارات الأساسية التي تكمّل إطلالتهم العصرية.

10- هواة الطبعات المربعة سيفرحون بهذه الإطلالة التي تقدّم هذه الطبعة الكلاسيكية بأسلوب عصريّ مبتكر.