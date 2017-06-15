دقّت "ساعات" العيد مع "فندي"

بمناسبة اقتراب حلول ‎عيد الفطر، أطلقت ساعات Fendi مجموعة من تصاميمها النسائية التي تجمع بين الابتكار، والأناقة والحرفيّة العالية في مجال ضبط الوقت على إيقاع ساعة فاخرة. تعرّفوا على جديدها في هذا المجال:

- ساعة Fendi My Way Topazes Special Edition:

تجمع بين الجرأة، والتميّز والأناقة في تصميم يتزيّن بأحجار الزبرجد، والماس، وأم اللآلئ. وهي تتوفّر بلوني الأخضر والأزرق، وتتزيّن بسوار متناغم من جلد العجل وفراء Fendi الأيقوني. أما سعرها فيبلغ 14450 درهماً إماراتياً.

- ساعة Momento Fendi Flowerland:

تجمع بين المرح والأنوثة، وتأتي بنسختين في إطار من 34 ملم و40 ملم كلاهما مزخرفتان بالزهور، وتتميّزان بالنعومة والجرأة.

ويتألّف مينا الساعة ذات الإطار 34 ملم من االفولاذ الصلب المزيّن بزهور متعددة الألوان تحدّد علامات الساعة وتضفي لمسات من الإشراق على المينا الأسود. أما سوارها الأسود فيتزيّن بالزهور والمسامير المخروطيّة.

أما مينا الساعة ذات الإطار 40 ملم، فتأخذ فيه عدادات الثواني شكل زهور ورديّة وتظهر عدادت الساعة على قرص أنيق بلون لامع. أما سوارها فيتزيّن بزهور من الفضّة ومسامير مخروطيّة.

يبلغ سعر هذه الساعة 4385 درهماً إماراتياً للتصميم الأسود و5185 درهماً إماراتياً للتصميم الأبيض.

- ساعة Fendi Selleria Strap You:

هي ساعة مستوحاة من حقائب Fendi Strap You، تتميّز بسوارها القابل للتبديل وبمينا Astuccio الذي يحمل توقيع المصمم كارل لاغرفيلد. تصميمها متطوّر ومرح بفضل مزيج من المواد المتنوّعة والتركيبات اللونية المثيرة للدهشة. فسوارها المزدوج من جلد العجل صُنع بمهارة وتزيّن بالأزهار أو بالأزرار المتعددة الألوان. أما المينا فيتميّز بنقشته الأيقونيّة ويتزيّن بأرقام رومانية مخيّطة باليد. يبلغ سعر هذه الساعة المصنوعة من الستاينلس ستيل4653 درهماً إماراتياً، أما الساعة المصنوعة من الستاينلس ستيل المغطّى بالذهب فيبلغ سعرها 5453 درهماً إماراتياً.