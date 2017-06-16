البابايا "فاكهة الملائكة" وحارسة الجمال

أطلق كريستوفر كولومبوس لقب "فاكهة الملائكة" على البابايا نظراً لطعمها الحلو وفوائدها المتعددة، وقد تمّت زراعتها أولاً في أميركا ثم إسبانيا والبرتغال. أما اليوم فتتم زراعتها في المناطق شبه الاستوائية في إفريقيا، والهند، والمكسيك، والولايات المتحدة.

تتميّز البابايا بكونها مصدرا غنيا بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفيتامينات من فئة A، B، وC بالإضافة إلى الكاروتينات، الفلافونيدات، حمض الفوليك، حمض البانتوثينك، البوتاسيوم والمغنيزيوم. كلّ ذلك يجعلها تتمتع بمفعول مجدّد ومبيّض للبشرة، كما أنها تقضي على البثور، وتؤخر ظهور التجاعيد، وتقضي على البقع الداكنة.

وتعمل البابايا على تقوية الشعر بالعمق، كما أنها تحفّز نموّه وتلعب دوراً وقائياً من تساقطه. وهي تزيل القشرة، تساعد على فرد الشعر وحمايته من التجعّد. كما تساعد على التخلّص من الإفرازات الدهنية والمواد الكيميائية المتراكمة على سطح الشعر.

قناع البابايا والعسل

قشّري حبّة من البابايا الناضجة، اهرسيها واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل. مدّي الخليط على وجهكِ وعنقكِ واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. وستلاحظين أن بشرتكِ أصبحت موحّدة، مشرقة وخالية من العيوب في حال المواظبة على تطبيق هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعياً.

قناع البابايا وعصير الليمون

اهرسي ثمرة بابايا ناضجة واخلطيها مع عصير ليمونة ثم دلّكي بشرة وجهكِ وعنقكِ بهذا الخليط. على أن تتركيه على بشرتكِ لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء البارد. كرّري هذا العلاج مرة أسبوعياً وستلاحظين أن بشرتكِ أصبحت أكثر إشراقاً.

البابايا لتنظيف البشرة

اقطعي ثمرة بابايا ناضجة إلى نصفين وتخلصي من بذورها الداخلية ثم دلّكي بها وجهكِ وعنقكِ لبضع دقائق. اتركي آثار هذه الفاكهة على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر. على أن تكرري هذه العملية مرتين أسبوعياً وستلاحظين أن بشرتكِ أصبحت أكثر نضارة وصفاء.

البابايا للعناية بالشعر الجاف

اخلطي ثمرة بابايا ناضجة مهروسة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من القشدة. طبّقي هذا الخليط على شعرك واتركيه لنصف ساعة مع تدليكه بين الحين والآخر. ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو. كرري تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً لإعادة الحيوية للشعر الجاف.