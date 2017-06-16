نجوم مواقع التواصل.. الأهم لـ"دولتشي آند غابانا"

المؤثّرون في العالم الافتراضي لمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُطلق عليهم اسم Millenials هم نجوم الحملة التصويرية الجديدة التي اعتمدتها Dolce&Gabbana في الترويج لمجموعة الدار الخاصة بخريف وشتاء2017. وقد أصبحت الحملات التي تطلقها هذه الدار الإيطالية العريقة محطّة ينتظرها المتابعون ونقّاد الموضة بشكل دوري، نظراً لما تحمله من دلالات اجتماعية ورسائل إيجابية تبشّر بضرورة الاهتمام بالعائلة واحترام المرأة والأم.

شكّلت مدينة باليرمو الإيطالية مسرحاً مثالياً لهذه الصور التي حملت جميعها هاشتاغ #DGPALERMO بالإضافة إلى توقيع المصوّرين الشهيرين لوكا وأليساندرو موريللي. وقد استطاع هذا الثنائي من خلال صوره أن يجسّد بامتياز الأسلوب المستوحى من عصر النهضة، والذي تميّزت به مجموعة أزياء Dolce&Gabbana لخريف وشتاء2017.

تضّمنت هذه المجموعة حوالى 150 إطلالة تم عرضها خلال شهر فبراير الماضي خلال أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة. ومن أبرز ما تميّزت به هذه المجموعة أنه تم استبدال العارضين والعارضات بمؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي، وبأولاد مشاهير هوليوود وأولاد من العائلات الأرستقراطية الأوروبية.

ما لفتنا في هذه الصور أن بعض المؤثرين لا يملكون المقوّمات الجسديّة التي تتطلّبها مهنة عرض الأزياء، ولكنهم بدوا جميعاً متألّقين وبكامل أناقتهم. أما الرسالة التي حمّلها مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا لهذه الصور، فيمكن اختصارها بمقولة: "إن شخصية كل منا هي الأهم، ولذلك علينا أن نتقبّل أنفسنا كما نحن".

جميع العناصر التي تميّز أسلوب دار Dolce&Gabbana حضرت في هذه الصور: الدانتيل الأسود، الورود المطرّزة والمطبّعة، الطبعات الحيوانية، التوكسيدو الرجالي، سترات "البايكر" الرياضية والأكسسوارات المميزة حضرت جميعاً في أجواء يخيّم عليها حبّ الحياة، وتدعو إلى الإيجابية والاهتمام بالروابط الإنسانية. تعرّفوا من خلال هذه الصور على رؤية دار Dolce&Gabbana لأناقة الموسم المقبل.