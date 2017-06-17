أزياء Diesel Black Gold للرجال بأسبوع الموضة في ميلانو

قدم #Andres_Melbostad مصمم دار أزياء Diesel_Black_Gold# مجموعته لصيف 2018 ضمن فعاليات #أسبوع_الأزياء_الرجالي في #ميلانو الإيطالية، المستوحاة مما يشاهد المصمم من قطع #أزياء يرتديها المارة في شوارع نيويورك.

وأفصح المصمم لـ"العربية.نت" أن مجموعته الجديدة ضمت وللمرة الأولى فتيات عرضن قطعا صيفية إلى جانب العارضين الذكور.

واستخدم المصمم القطن والحرير والجلد في حياكة المجموعة الصيفية فضلا عن الأقمشة التي تستخدم عادة في الملابس الرياضية كالنايلون، ونسق قطعا رياضية مع أخرى كلاسيكية في مجموعة Diesel Black Gold.

كما ارتدى بعض العارضين أحذية عالية جلدية مستوحاة من بحارة شمال أوروبا أو الفايكينغ.

ويرى المصمم أن عالم الأزياء بصيحاته وابتكاراته لم يعد يقتصر على جنس أو عرق معين، ما يفسر تقديمه لمجموعة أنثوية وذكورية في آن واحد.