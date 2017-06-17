بالصور.. دار Corneliani الإيطالية تقدم أزياء للخيّالة

قدم #المصمم_ الإيطالي #Stefano_Gaudioso مصمم دار #Corneliani مجموعته الرجالية لصيف 2018 ضمن فعاليات #أسبوع_الأزياء_الرجالي في #ميلانو ، مجموعة مستوحاة من الرياضات التي يمارس الرجل في مختلف أنحاء العالم.

وشوهدت قطع تناسب رجلا يحب قيادة السيارات والمشاركة في بطولات الرالي ومجموعة أخرى استوحيت من هواة رياضة الغولف فجسدت المجموعة بسترات خفيفة ناعمة وأحذية أنيقة خاصة بهذه الرياضة، ومجموعة هواة ركوب الدراجات ومجموعة محبي الإبحار وركوب الأمواج كان لها نصيبها أيضا من التشكيلة إلى جانب مجموعة الفروسية ومحبي ركوب الخيل، وحيكت بعض قطعها من جلد النعام النادر والفريد الملمس. ورافقت معظم القطع حقائب رجالية بألون مختلفة على غرار الأزرق والبيج.

الجدير بالذكر أن مصمم المجموعة ستيفانو غاوديوسو زار دبي مؤخرا، وقرر فتح متجر جديد يحاكي ذوق الرجل العربي.