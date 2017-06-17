هكذا ترتدون الأبيض على طريقة "هوجو بوس"

بعد ابتعاد لمدة 6 سنوات عن خشبات العروض، عادت تصاميم Hugo by Hugo Boss من خلال مجموعة من الأزياء الرجالية والنسائية التي تم عرضها في إطار فعاليات عروض Pitti Uomo التي تجري حالياً في مدينة فلورنسا الإيطالية.

اللون الأبيض طغى على قسم كبير من هذه المجموعة الخاصة بربيع وصيف 2018، وقد تم ارتداؤه بشكل عصري من قبل العارضين والعارضات الذين بدت إطلالاتهم شبابيّة، عمليّة ومريحة على كل المستويات.

وقد اختلط الأبيض في بعض الإطلالات مع ألوان حيادية أخرى كالبيج الفاتح والرمادي الفاتح. وتزيّنت بعض الأزياء بالطبعات الغرافيكية ذات الطابع القبلي حيناً والرومانسي حيناً آخر.

البنطلونات الواسعة تكرر ظهورها في الإطلالات الرجالية حيث ترافقت مع قمصان وسترات واسعة حيناً، ومع معاطف وكنزات صيفيّة حيناً آخر.

أما الأكسسوارات الرجالية فاتخذت شكل أحذية رياضية وحقائب من القماش تناسقت بامتياز مع الطابع المريح للأزياء.

أما الإطلالات النسائية فتنوّعت بين البنطلونات القصيرة التي رافقتها سترات من قماش اللينين، والأثواب الصيفية الطويلة التي دخلت عليها طبعة الأزهار ورافقتها أحذية مسطحة وحقائب بألوان الفضي والأسود. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات Hugo by Hugo Boss للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.