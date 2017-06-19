أناقة ملوكيّة لهُ من "دولتشي أند غابانا"

تزيّن مسرح عرض Dolce&Gabbana لربيع وصيف 2018 بتاج ذهبي عملاق احتشد حوله، في المشهد الختامي، عشرات المؤثرين في مجال مواقع #التواصل_الاجتماعي الذين قاموا بعرض أزياء هذه الدار الإيطالية الفاخرة.

هذا التاج تكرّر ظهوره على شكل #أكسسوار زيّن رؤوس بعض العارضين ليجعل من إطلالات Dolce&Gabbana ملوكيّة بامتياز من حيث #التصميم، و #الخياطة، والأفكار المبتكرة التي تحوّلت إلى أزياء ترضي متطلّبات الشاب العصري الباحث عن إطلالات فاخرة ومميزة على السواء.

بدلات Dolce&Gabbana للربيع والصيف المقبلين تلوّنت بتدرّجات الأحجار الكريمة كالمرجاني، والليلكي، والأخضر، والأزرق. وقد جاء بعضها مطبّعاً بالأزهار أو بالرسومات وتناسق مع أحذية من المخمل المطرّز.

الطبعات الحيوانية وطبعات أوراق اللعب حضرت أيضاً لتختلط فيما بينها ولتزيّن الأزياء بأسلوب مرح لا يخلو من اللمسات الفاخرة. الأزياء المستوحاة من ثياب النوم، الكنزات المطبّعة، البنطلونات المرقّطة، سترات "البومبر" المزيّنة بالرسومات، البلوزات القطنيّة المغطّاة بشعارات مختلفة... حضرت جميعها لتجعل من إطلالات رجل Dolce&Gabbana مشغولة بامتياز ومختلفة على كلّ المستويات.

107إطلالات تضمّنها هذا العرض الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، والذي تنوّعت تصاميمه بين "الكاجوال" والأزياء الرسميّة غير المتكلّفة. وقد جاء ليثبت مرة جديدة أن دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا هما من بين الأفضل في مجال التصميم والخياطة الإيطالية.

ولتكتمل إطلالة رجل Dolce&Gabbana كان لابدّ من أن تتناسق الأزياء مع مجموعة متنوّعة من الأحذية الفاخرة تميّزت بالابتكار، ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً كبيراً من جانب محبّي تصاميم هذه الدار. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Dolce&Gabbana للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.