Tom Ford ونظارات جديدة لخريف شتاء 2017- 2018

تطرح علامة النظّارات الفاخرة Tom Ford أحدث مجموعاتها من #الموديلات بتفاصيل فاخرة وطريقة أنيقة. مجموعة تشمل تشكيلة واسعة من الإطارات المستوحاة من الموديلات الكلاسيكية بألوانها العتيقة الطراز وزخرفاتها المعدنية.

تقدم النسخة الجديدة من #التصاميم_الكلاسيكية #نظارات صنعت خصيصاً لعلامة Tom Ford من قبل Marcolin. كما تحمل كل الموديلات الجديدة رمز T الذي تشتهر به العلامة.

الجدير بالذكر أن Marcolin هي إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة النظارات وتتميز في سعيها للامتياز والابتكار الدائم وقدرتها الفريدة على الجمع بأمانة بين التصميم والحرفية الإيطاليين والمبادئ الأساسية لكل علامة.

تضم محفظة العلامة Marcolin:

Balenciaga Tom Ford وMoncler وErmenegildo Zegna وMontblanc وRoberto Cavalli وTod's وEmilio Pucci وSwarovski وDsquared2 وDiesel وJust Cavalli وCovergirl وKenneth Cole وTimberland وGuess وGant وHarley-Davidson وMarciano وCatherine Viva وSkechers وBongo وCandie’s وRampage وMarcolin وWeb.

وصلت مبيعات الشركة في العام 2016 إلى 14 مليون نظارة.