مجموعة نظارات Ermenegildo Zegna الجديدة

أطلقت دار أزياء Ermenegildo Zegna الإيطالية والتي تأسست عام 1910 مجموعتها الجديدة للنظارات الرجالية الكلاسيكية التي تتميز بأناقتها الحديثة والتي لا تتأثّر بمرور الوقت.

مجموعة برز فيها الاهتمام بالتفاصيل الراقية مثل نمط شيفرون الشهير المتكرّر والموادّ الفاخرة كالتيتانيوم والخشب التي تعود بنا الذاكرة إلى الماضي التقليدي ما يلفت الأنظار إلى العلامة ناهيك عن طرف الذراع الذي تشتهر به دار Ermenegildo Zegna.

الجديد بالذكر أن دار Ermenegildo Zegna هي علامة تجاريّة فاخرة للملابس الرجّالية الراقية وإحدى الشركات الأكثر شهرة في إيطاليا.

تأسست الشركة عام 1910 في تريفيرو، في جبال ألب بييلا، على يد رجل الأعمال الشاب إرمينيجيلدو، الذي كانت رؤيته لحياكة أرقى المنسوجات في العالم من خلال الابتكار واستيراد أفخر الألياف مباشرة من أسواقها الأمّ.