هكذا تعتمدون أناقة راكبي الدراجات في حياتكم اليومية

اختار الأخوان دين ودان كاتن مصمما دار Dsquared2 الإيطالية عالم ركوب الدراجات ليستوحيا منه مجموعتهما الأخيرة من الأزياء الرجالية والنسائية الخاصة بربيع وصيف 2018 التي قدّماها في إطار فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

السراويل الضيّقة شكّلت التصميم الأبرز في هذه المجموعة، وقد جاءت مصنوعة من الجلد حيناً ومزيّنة بالأزهار وبالطبعات الحيوانية حيناً آخر. كما تمّ تنسيقها مع قمصان مزركشة وجاكيتات جلديّة يسهل اعتمادها من جانب الرجال والنساء على السواء.

القمصان ذات اللون البيج المستوحاة من أناقة "السافاري" تناسقت بامتيازمع بنطلون من الجلد الأسود بالنسبة للرجال ومع ثوب قصير عاري الكتفين بالنسبة للنساء. أما الطبعات المزركشة فدخلت على سترات "البايكر" والدنيم حيناً وعلى التنانير النسائية الطويلة حيناً آخر.

الأحزمة الجلدية ظهرت بوفرة على الأزياء، فغطّت أطراف السراويل الضيّقة، أكمام الجاكيتات الجلديّة والتوبات القطنيّة، الأوشحة التي أحاطت بالأعناق والأحذية الرجالية والنسائية على السواء. كما رصدناها تزيّن تنورة طويلة من الدانتيل الوردي الفاتح.

القبّعات الجلديّة السوداء رافقت معظم الإطلالات، وقد دتناسقت بامتياز مع النظارات الشمسيّة التي تشكّل أكسسواراً ضرورياً في فصل الصيف. وقد لفتنا اعتماد الدار على إطلالات متشابهة من حيث اختيار الخامات والألوان للنساء والرجال على السواء، كما لفتنا ظهور الكشاكش الصغيرة التي تشكّل لمسة أنثوية على الأزياء الرجالية أيضاً واختتام العرض بمجموعة من البدلات الرجالية ذات الألوان المشرقة التي تناسقت بامتياز مع التنانير النسائية الطويلة. تعرّفوا على بعض الإطلالات من مجموعة Dsquared2 للربيع والصيف المقبلين فيما يلي:



