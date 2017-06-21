الرمادي هو اللون المفضل في دولة "أرمانيا"

يشكّل عرض علامة Giorgio Armani حدثاً منتظراً في أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، نظراً لما يتمتع به المصمم الإيطالي المخضرم من شهرة عالمية وما تلقاه تصاميمه من اهتمام الرجال والنساء على السواء.

عبارة "Made in Armani" أو "صنعه أرماني" زيّنت خلفيّة الممشى الذي سار عليه العارضون للدلالة على أن المصمم جيورجيو أرماني أنشأ دولته الخاصة التي يناسبها اسم Armania. وذلك بعد أكثر من 40 عاماً على ابتكار خطّ أزيائه الكلاسيكي-العصري في مجال الأناقة، مما ساهم في جعل الأزياء الإيطالية ذائعة الصيت في مختلف أنحاء العالم.

اللون الرمادي بتدرجاته الفاتحة والداكنة خيّم على القسم الأكبر من الإطلالات الـ90 التي تضمّنها العرض، أما السراويل الواسعة عند الخصر والتي تضيق باتجاه الأسفل فقد رافقت جميع الإطلالات ولفتتنا بطولها الذي يصل إلى حدود الكاحل ليكشف عن انعدام الجوارب حتى مع البدلات الرسميّة.

السترات جاءت متنوّعة من حيث تصاميمها، فتزيّن بعضها بالأزرار الكبيرة فيما تمّ ارتداء بعضها الآخر من دون قمصان. أما سترة "البلوزون" فتكرّر ظهورها بنقشات مختلفة كونها أكثر القطع عمليةً في خزانة الرجل العصري. وقد ظهرت بعض الكنزات الصيفية التي أضافت لمسات تقليدية محبّبة على إطلالة رجل Armani.

ولتكتمل أناقة الإطلالات تناسقت الأزياء مع أحذية جلدية فاخرة، حقائب كبيرة حمل بعضها شعار الدار ونظارات شمسية تقي من الأشعة الذهبية التي تخيّم على دولة Armania. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: