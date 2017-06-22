الصحراء العربية بنظرة يابانية في أسبوع الأزياء الباريسي

قدم مصمم الأزياء الياباني YusukeTakahashi مصمم دار Issey Miyake مجموعته الرجالية الجديدة لربيع - صيف 2018 والمستوحاة من آخر زيارة قام بها المصمم للإمارات العربية المتحدة، إذ أعجب #المصمم_الياباني بالصحراء ورمالها التي تختلف حسب إضاءة الشمس خلال النهار ما يفسر احتواء المجموعة على ألوان قطع رملية بمشتقاته، كما شوهد اللون البرتقالي الذي يعكس لون #رمل_الصحراء في ساعات الغروب.

عاد المصمم في جزء آخر من المجموعة إلى تصاميم الياباني Issey Miyake صاحي ومؤسس هذه الدارة قطع صمم في سبعينيات القرن الماضي سميت آنذاك الشرق يلاقي الغرب أعاد اليوم YusukeTakahashi إحياءها بطريقة تحاكي شباب الجيل الحاضر.

أما الأقمشة فتراوحت بين القطن والتي تستخدم هذه الدارة منذ بداياتها في قطع بدت اليوم أكثر رياضية أما #الإكسسوارات فظهرت الحقائب الرجالية الخفيفة التي يرتدى البعض منها على الظهر أو الكتف.