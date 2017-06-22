تجاعيد محيط العينين...امحيها أو اخفيها

تحلم كل #امرأة ببشرة خالية من التجاعيد، والخطوط الرقيقة، وعلامات #الشيخوخة الأخرى. ولكن هذا غير ممكن بالطبع خاصة فيما يتعلق ببشرة محيط العينين الحساسة. أما ما هو ممكن فالعناية التجميلية والصحية المستمرة التي من شأنها أن تؤخر ظهور التجاعيد، وتحافظ على شباب #بشرة محيط #العينين وإشراقها لأطول فترة ممكنة. إليكِ بعض الطرق المفيدة في هذا المجال:

- نامي جيداً:

هل تلاحظين أنه في كل مرة تنامين فيها بوقت متأخر أو لا تحصلين على كفايتك من #النوم تظهر لديك أكياس تحت العينين وانتفاخ حول العينين؟ العيون المتعبة أكثر عرضة لظهور #التجاعيد أيضا، لذا اجعلي من أولوياتك الحصول على ما لا يقل عن ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

- اعتني بمحيط عينيك:

الجلد المحيط بالعينين هو أحد أكثر المناطق حساسية في الوجه، لذا احرصي على التعامل مع هذه المنطقة بلطف شديد. لا تفركي أبدا عينيك وحين تضعين الكريم أو الماكياج على المنطقة المحيطة بالعينين، افعلي ذلك بأطراف الأصابع وبخفة ولا تسحبي أو تشدي البشرة أبداً.

- انعشي نظراتك:

التحديق في شاشة الكمبيوتر معظم النهار سيؤثر في النهاية بشكل سلبي على عينيك، لذا دللي عينيك بانتظام عن طريق تدليكهما بلطف بين الحين والآخر. أغلقي عينيك وضعي الجزء الأسفل من راحتي اليدين على العينين. افركي عينيك بحركة دائرية لطيفة. يمكنك أيضا استخدام شرائح الخيار الباردة لإنعاش وترطيب العينين. ضعي شريحة خيار على كل عين واتركيها لمدة 15 إلى 30 دقيقة.



- حافظي على نضارتك ولياقتك:

تذكري نصيحة الأطباء المعتادة : اشربي 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا. فهذا مهم للحفاظ على ترطيب الجسم. أضيفي إلى ذلك حمية غذائية متوازنة وغنية بالفيتامينات. فهذه العادات الصحية هي خط الدفاع الأول ضد تجاعيد العينين. تذكري أن الوقاية خير من العلاج.

- استعيدي صحة بشرتك:

استخدمي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند حول التجاعيد لاستعادة صحة البشرة ومنع ظهور المزيد من علامات الشيخوخة. ضعي أحد هذين الزيتين قبل النوم لتغذية و ترطيب هذه المنطقة الحساسة من الوجه.

- استخدمي كريمات محيط العينين:

فالكريم المخصص لمنطقة محيط العين يلبي كل احتياجات هذه المنطقة من الوجه ويعتني بشبابها. ولمعرفة الكريم الأفضل لبشرتك استشيري طبيب الجلد واطلبي نصيحته لمساعدتك على تلبية متطلبات بشرتك. واظبي على استخدام كريم محيط العينين صباحاً ومساءً للحصول على أفضل النتائج.

- احمي جلدك من الشمس:

أحد الأسباب الرئيسية لتجاعيد العينين هي التعرض المفرط للشمس الذي يضر ببشرتك. لذا لا تنسي استخدام الواقي الشمسي في كل مرة تخرجين فيها لحماية بشرتك من الأضرار التي قد يسببها التعرض لأشعة الشمس. ومن المفيد أيضا استخدام الماكياج الذي يحتوي على عامل وقاية من الشمس للحصول على المزيد من الحماية.

- توقفي عن التدخين وتناول المنبهات:

لتقليل تجاعيد العينين تجنبي التدخين وتناول المنبهات كونها تسرّع شيخوخة الجلد، وتذكري أنه إذا لم تتبني نظام حياة صحي ستكون كل جهودك لتقليل تجاعيد العينين غير مجدية.

- تستخدمي لب الأناناس:

لتقليل الخطوط الرقيقة والتجاعيد، تستخرجي لب الأناناس وطبّقيه بلطف على الخطوط الرقيقة والتجاعيد. فقد ثبت أن الأناناس يحتوي على البروميلين، وهو حمض طبيعي يقلل من ظهور الخطوط الرقيقة والتجاعيد حول العينين. ولكن لا تفركيه حول العينين بل اكتفي بمدّه على هذه المنطقة لفترة تتراوح بين 15 و25 دقيقة.