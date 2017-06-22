تعرفوا على صاحبة ثوب زفاف المليار دولار

هي فيكتوريا سواروفسكي وريثة إمبراطورية Swarovski الذائعة الصيت في مجال تصنيع أحجار الكريستال الفاخرة. عمرها 23 عاماً، تهوى الغناء الذي جعلت منه مهنتها الأساسية وتملك 140 ألف متابع على موقع إنستغرام مما يجعل منها واحدة من "المؤثرات" البارزات على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتفلت فيكتوريا مؤخراً بحفل زفافها على رجل الأعمال النمساوي ويرنرن مورز في منطقة "تريست" الإيطالية. وقد تميز حفل زفافها بفخامة لافتة وبثوب زفاف من وحي أميرات القصص الخرافية.

حمل ثوب زفاف فيكتوريا الأبيض توقيع المصمم الفيليبيني المستقر في دبي مايكل سينكو. وقد بلغ وزنه 46 كيلوغراماً وطول طرحته 6 أمتار، فيما تزين بحوالي 500 ألف حبة من الكريستال. أما كلفته فبلغت أكثر من مليار دولار وقد استلزم الأمر حوالي 8 أشخاص لمساعدة العروس في حمل ثوبها أثناء الوصول إلى مكان الحفل.

رافقت العروس 7 إشبينات ارتدين أثواباً طويلة باللون الأزرق الهادئ وحضر الحفل حوالي 250 مدعوا. امتد الزفاف على 3 أيام ولم يكن ثوب المليار دولار هو التصميم الوحيد الذي ارتدته العروس، بل تألقت أيضاً في الحفل السابق للزفاف بثوب أحمر عاري الظهر تزين بأحجار الكريستال الحمراء. أما في الحفل الذي تلا الزفاف فاختارت فيكتوريا ثوباً عاري الكتفين من الدانتيل الأبيض وحرصت على أن تقدم وصلة غنائية بنفسها للمدعوين.