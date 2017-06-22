عرض أزياء دار AMI PARIS المستوحى من سائح باريسي

من زيارة سائح إلى #العاصمة_الفرنسية وإعجابه بمعالمها الجذابة، استوحى Alexandre Mattiussi مصمم دار AMI Paris للأزياء مجموعته لربيع صيف 2018 للملابس الرجالية، إذ بدا العارضون كأنهم يتنزهون على ضفاف نهر السين والتمتع بالنظر للأشجار التي تحيط به صيفا، وانعكس ذلك بعض ألوان المجموعة كالأخضر مثلا، وكما شوهدت قطع أزياء مخططة القصات وكأنها #القصر_الملكي أو أحد معالم العاصمة الهامة، وأخيرا شوهدت طبعات على ملابس العارضين تعكس شوارع #باريس المخططة القديمة.