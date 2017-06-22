فالنتينو يعرض أزياءه للرجال في باريس

افتتحت دار #فالنتينو للأزياء أسبوع #الموضة الباريسي لربيع صيف 2018 بعرض مجموعة للمصمم الإيطالي بيير باولو تشيوري، ومجموعة مستوحاة من الرجل الذي يثق بنفسه في المجتمع الذي يعيش فيه من خلال الأزياء، فجسد ذلك بقطع مثلها مصممها بالبركان والزئبق أي الإثارة والهدوء معاً.

عرضت قطع حيكت من #أقمشة تستخدم عادة في #الملابس الرياضية وأخرى في الكلاسيكية، إذ شوهد الشينو والنيلون والقطن الخفيف والكاشمير في القمصان الرجالية والأحذية الرياضية في نفس العرض، كما رافقت حقائب رجالية كبيرة الحجم نسبياً بعض قطع مجموعة دار الأزياء الايطالية للموسم القادم. أما ألوان #المجموعة فتراوحت بين الأسود الذي نسق مع الأبيض وألوان زاهية أخرى والأزرق بمشتقاته والبني الفاتح الذي نسق أحيانا مع الأخضر، إضافة إلى بزّات الجينز الكحلية واللون وألوان ربيعية صيفية بامتياز.