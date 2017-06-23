رجل "فندي" يجاهر بحنينه إلى زمن السبعينيات

ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة قدمت دار Fendi الإيطالية مجموعة أزيائها الرجالية لربيع وصيف 2018 التي تضمنت حوالي 50 إطلالة جاءت مستوحاة من موضة سبعينيات القرن الماضي.

ممشى العرض تزين بالرخام الأبيض والأسود ليشكل الإطار المثالي لمجموعة من التصاميم جمعت بين كلاسيكيات الموضة الرجالية والإطلالات العملية الخاصة برجال الأعمال في الفترة الممتدة بين الخمسينيات والسبعينيات.

الأزياء ذات الطابع الرياضي اختلطت بالتصاميم التي تليق بأوقات العمل. وقد تم تنفيذها جميعاً بخامات فاخرة وقصات متقنة تتجلى فيها كل حرفية دار Fendi في تنفيذ قطع فاخرة وتصاميم فريدة تعيش طويلاً في خزانة الرجل العصري.

طابع "الريترو" تجلى بامتياز في الخلطات اللونية المستعملة كالبيج والبني، الأزرق والأبيض. وقد دخلت عليها خلطات لونية مستحدثة في مجال الأناقة الرجالية منها البيج والأزرق، الزهري والكحلي، والبني مع الكحلي.

ربطة العنق المطبعة بالمربعات ظهرت في أكثر من إطلالة، وقد تم تنسيقها مع سترات "البلوزون" حيناً ومع الجاكيتات الطويلة الواقية من المطر حيناً آخر. فيما جاءت حمالات الكتفين لتضيف لمسة من أناقة الخمسينيات إلى الإطلالات.

البنطلونات تنوعت بين الطويلة والقصيرة، وقد تميزت بقصاتها الواسعة. أما شعار Fendi المؤلف من حرف F مزدوج فظهر مطبعاً على البنطلونات والسترات. ولتكتمل إطلالة رجل Fendi تم تنسيق أزيائه مع حقائب جلدية فاخرة وأحذية تنوعت بين الطابع الكلاسيكي والرياضي.

تعرفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.