ماكياجك.. أكثر إشراقاً في العيد

حتى لو كنت تضعين #الماكياج منذ سنوات، قد تساعدك بعض النصائح الجديدة على تطبيقه بسهولة أكبر للحصول على #بشرة صافية خاصة في المناسبات المهمة. فيكفي أحياناً أن تبدّلي بطريقة وضع #مستحضر معيّن أو بصيغته لتكتشفي أن النتيجة أصبحت أفضل بكثير. هذه #النصائح جمعناها لك من خبراء في هذا المجال قد تحدث كل الفرق بإطلالتك في العيد، تابعيها معنا:

1. لثبات ملمّع الشفاه

يجعل الملمّع شفاهك تبدو ممتلئة، إلا أنه بحاجة إلى بعض التعديلات لكي يدوم فترة طويلة. قبل تطبيقه، ضعي القليل من المرطب للحفاظ على نعومة الشفاه ولونها الوردي بشكل طبيعي. فمن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تثبيت الملمّع الملون والتصاقه بالشفاه، مما يمنحها بريقا يدوم فترة طويلة.

أما أفضل طريقة لتطبيق هذا المستحضر والحفاظ على لونه طوال النهار فهي بوضع أحمر الشفاه ثم الربت عليه. بعد ذلك ضعي طبقة من البودرة الشفافة وطبقة ثانية من اللون. أخيرا ضعي الملمّع كلمسة نهائية.

وإذا كنت تجدينه لامعا جدا. خففي لمعانه عن طريق وضع منديل ورقي عليه بعض البودرة على الشفاه.

2. لماكياج النهار والليل

اختاري للنهار ماكياجاً خفيفاً وبسيطاً. تجنبي الآي لاينر الأسود أو البني الداكن واختاري درجات اللون الرمادي والبني الفاتح. استخدمي قلم حواجب بدرجة أقرب ما يكون إلى لون شعرك، وظلال عيون بألوان فاتحة لكي لا تطغى على عينيك. اضفي بعض التوهج على وجهك عن طريق استخدام بلاشر يميل إلى الوردي لإبراز عظمتي الخدين وضعي معه أحمر شفاه بلون مماثل.

ولماكياج الليل، اختاري ألوانا أغمق وأكثر جرأة. استخدمي ظلال عيون داكنة والآي لاينر الأسود أو البني الداكن لإبراز العينين. استخدمي البلاشر الداكن أيضا، ولكن اختاريه بألوان أساسها الوردي. اختاري لوناً جريئاً لشفاهك، على أن يتناسب مع بقية الماكياج ومع لون بشرتك. أضيفي بعض البريق عن طريق وضع ملمّع للشفاه.

3. للعينين البنيتين

عند التفكير بماكياج العينين البنيتين، من المهم أن تتذكري أن الظلال الفاتحة تبرز لون العينين، في حين أن الظلال الداكنة تجعل العينين تبدوان أصغر. إلا أن التدرجات الداكنة قد تضفي طلة درامية دخانية على العينين. فعلى سبيل المثال، يبرز الآي لاينر الداكن مع ظلال العيون الفاتحة، مثل الوردي أو البرونزي الفاتح، اللون البني للعينين، خاصة حين يتم وضع طبقة سميكة من الماسكارا.

لإبراز العينين البنيتين أكثر، ضعي لمسات من ظلال العيون الذهبية أو البراقة التي تزيد عمق اللون البني حين يتم وضعها بسخاء على الجفون ومدها قليلا عند الجوانب. ضعي الماسكارا بطبقات متعددة، بحيث تسمحين لكل طبقة أن تجف قبل وضع الأخرى. وتذكري أن عقص الرموش قبل وضع الماسكارا يساهم في إبراز العينين. كما أن تمويه ظلال العيون قليلا يضفي الغموض على النظرات ولا يجعل الماكياج يبدو مبالغا به.

4. للتخلص من الشوائب

دائما ما تظهر بثرة أو بقعة في اليوم الذي يكون لديك مناسبة مهمة. لحسن الحظ فإن وضع الكونسيلر المناسب قد يخفي أي مشكلة في الوجه. كما أن استخدام أساس تمهيدي على كامل الوجه وحول منطقة العينين يحسن إلى حد كبير نسيج الجلد ويمنحه شكلا رائعا خاليا من العيوب. ضعي بعد ذلك كريم أساس خفيفا يحتوي على إنزيمات تجدد البشرة وعلى عامل وقاية من الشمس بنسبة SPF15، مما يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

5. لإخفاء العيوب

يختلف أفضل ماكياج لإخفاء العيوب من شخص لآخر. فإذا كنت تريدين فقط توحيد لون البشرة ولا تعانين من العيوب أو الندوب أو البقع اللونية، اختاري كونسيلر سائل خفيف أو أساسه الماء. أما إذا كنت تعانين من الندوب اختاري كونسيلر خاص لإخفاء الندوب، وهذا النوع لا يكون عادة ثقيل جدا ولكنه قد يجعل البشرة تبدو كأن عليها قناع. فإذا كان هذا هو نوع الكونسيلر الذي تحتاجين إليه، عليك أولا تقييم لون وملمس وحجم الندوب. إذا كانت الندوب مرتفعة قليلا عن سطح الجلد اختاري درجتي لون مختلفتين من الكونسيلر. ضعي الدرجة الفاتحة على المنطقة الداكنة من الندوب وامزجيها إلى أن تصبح المنطقة الداكنة فاتحة. ثم امزجي لون الكونسيلر "الطبيعي" على منطقة الندوب إلى أن تصبح مماثلة للون البشرة.

6. لوضع الماكياج الأساسي

اختاري الأدوات المناسبة عند وضع الماكياج، فمن الأسهل استخدام فرشاة كريم الأساس بدلا من الأصابع أو الإسفنجة. استخدمي أيضا فرشاة بودرة كبيرة لوضع البودرة السائبة، للحصول على بشرة مخملية شفافة.

ولا تنسي المستحضر التمهيدي الذي يعرف أيضاً بالبرايمر. واحرصي على وضع الماكياج في الضوء الطبيعي، لكي لا يكون هناك خطوط فاصلة واضحة بين الوجه والرقبة. وإذا لم يكن هناك ضوء طبيعي داخل المنزل، تحققي من الماكياج في الخارج.