ستريت ستايل.. الأناقة ترتدي حلّة مرحة في شوارع ميلانو

تشكل أناقة الشارع أو ما يُعرف بالـStreet Style نبض المدينة الذي يكشف الكثير عن إيقاع حياتها ومزاج سكانها. ومن يتجول في شوارع ميلانو الإيطالية، على هامش أسبوع الموضة الرجالية، يكتشف عبر إطلالات الناس في الشوارع حبهم للحياة وتعاملهم معها بنظرة مرحة بعيدة عن الجدية المملة. هذه النظرة تتجلى من خلال الألوان، والطبعات، وأسلوب الأزياء الذي يعتمده سكان هذه المدينة وزوارها ليس فقط خلال أسابيع الموضة ولكن طوال العام.

وفي جولة لـ"العربية.نت" في شوارع ميلانو لفتنا ما يلي:

- الرجال في ميلانو لا يخافون ارتداء الألوان المشرقة والمرحة، ولا يترددون في خلط ألوان يصعب تنسيقها مع بعضها البعض كالوردي والبرتقالي مثلاً.

- شباب ميلانو يحملون اسمها بكل فخر على أزيائهم، فهي مدينة الموضة، والتصاميم المبتكرة والجلود الفاخرة.

- حتى القميص الأبيض الذي يُعتبر قطعة أساسية في خزانة الرجل، يرتديه رجال ميلانو بأسلوب مميز خاص بهم يضفي على الإطلالة لمسة شبابية عصرية.

- رجال ميلانو يحرصون على تنسيق أزيائهم مع حقائب مصنوعة من الجلود الفاخرة.

- لا يخشى رجال ميلانو من اعتماد بنطلون باللون الأحمر وتنسيقه مع "توب" حمراء وقبّعة باللون نفسه للحصول على إطلالة عصرية تلفت الأنظار.

- الأزياء المزركشة والمزينة بالطبعات تشكل طبعات خياراً محبباً بالنسبة لرجال ميلانو الذين ينسقونها مع أحذية مزينة بالتطريز ونظارات شمسية فاخرة.

- لإضفاء لمسة من المرح على إطلالتهم يختار رجال ميلانو أزياء تزينها أشهر شخصيات الرسوم المتحركة.

- لا يتردد رجال ميلانو في اختيار بدلات "كاجوال" تزينها طبعات الأزهار لإضفاء لمسة من التجدد على أكثر القطع الرجالية كلاسيكية.

- الرجال في ميلانو يتميزون بوفائهم لعلامات الأزياء الإيطالية، ويرتدون بكل فخر أزياء وإكسسوارات تحمل شعارات Gucci، وFendi، وPrada، وDolce&Gabbana...وسواها من الأسماء الإيطالية التي تركت لمساتها على الموضة العالمية.