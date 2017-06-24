مجموعة مميزة للمصمم Bunyamin Aydin في باريس

قدم مصمم الأزياء التركي Bunyamin Aydin مجموعته الرجالية الجديدة لربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

واستوحى مصمم دار Les Benjamins مجموعته من ثقافة وحضارة السكان الأصليين لجزر المحيط الهادي، كبونوليزيا وفيجي، وكذلك المستعمرات البريطانية في هذه المنطقة من العالم أي أستراليا ونيوزيلندا. وشوهد في العرض سكان جزر الهاكا وهم يقومون بعروض.

كما استخدم المصمم كعادته السجاد الشرقي، الذي يحاك من الجاكار كبصمة خاصة تميزه عن غيره من المصممين.

واللافت أن عارضات إناثا شاركن في تقديم المجموعة، إذ يرى Aydin أنه يتوجب أن تقام العروض دائما بمشاركة الجنسين.