مشاهير هوليوود في عرض أزياء Berluti الباريسي

في إحدى باحات المعالم الباريسية الشهيرة Monnaie De Paris قدم #هايدر_اكرمان مصمم أزياء دار #برلوتي Berluti الرجالية مجموعة ربيع وصيف 2018 التي اتسمت بالعصرية وتغطت عليها روح الشبابية في التصميم والألوان، إذ اختار المصمم عارضين شبابا لا يتعدى عمر الواحد منهم الـ20 سنة.

تدرجت ألوان القطع التي تناسب شابا يحب الحركة والترفيه، من الأبيض والبيج مرورا بالرمادي والبنفسجي الرجالي الذي شوهد من قبل في عروض Berluti خصوصا في السراويل.

لم يقتصر ضيوف العرض على مختصي عالم #الأزياء بل حضر العرض #مشاهير هوليوود ورياضيون كلاعب كرة السلة Dwyane Wade وزوجته الممثلة الأميركية Gabrielle Union وLuka Sabbat.