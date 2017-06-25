ديور للرجال.. في حياكة عصرية لربيع صيف 2018

في أحد أجنحة القصر الباريسي الكبير أو Le Grand Palais قدم Kris Van Assche مصمم دار ديور للرجال مجموعته الرجالية لربيع وصيف 2018 المستوحاة من تاريخ واستمرارية دار ديور، أي البزات السوداء والقمصان البيضاء ولكن بنظرة وحياكة عصرية، إذ شوهدت قصاتٌ مختلفة من حيث المظهر بعضها كان فضفاضا وبعضها ملاصقا للجسد.

واستخدم المصمم النايلون الياباني في المجموعة الرياضية الى جانب الحرير والصوف الخفيف في قطع المجموعة الأخرى، أما الألوان فتراوحت بين الأسود الذي شوهد في البزات والسراويل الصيفية القصيرة مرورا بالبيج والأحمر والأبيض الذي طبعت عليه أحيانا أشكال بألوان أخرى.

كما كثـرت الأكسسوارات التي تشتهر بها دار "ديور أوم" هذا الموسم، اذ شوهدت الأحذية الرياضية الملونة والأحذية الجلدية إضافة إلى الحقائب الرجالية والنظارات الرياضية الشمسية.