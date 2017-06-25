هذه مجموعة دار Hermes لربيع وصيف 2018

الأناقة الراقية والقطع السهلة الارتداء كانت مصدر استيحاء Véronique Nichanian مصممة دار Hermes لربيع صيف 2018 إذ شوهدت قطع على العارضين فضفاضة تارة وضيقة تارة أخرى فالسراويل مثلا كانت كبيرة الحجم كما أرادت المصممة أن تمزج بين الأقمشة والألوان هذه المرة في المجموعة التي قدمت إذ استخدمت الأقمشة اللامعة كقماش Toile Bright والكريب والقطن وجلود الأغنام التي تصنع خصيصا لهذه الدار.

وتراوحت ألوان المجموعة بين العنابي والبرتقالي والأزرق والبيج والأخضر الفاتح والرمادي أما الأكسسوارات فكانت مشكلة من حقائب كبيرة الحجم وصنادل شبابية لتذكر بموسم المجموعة أي الربيع والصيف.