هذا هو الروتين المثالي للعناية ببشرتك

البشرة السليمة الصحية ناتجة عن اتباع روتين يومي جيد للعناية بها. فبشرتك قادرة على تنظيف وشفاء بل وحتى تجديد نفسها. ولكن مدى فعاليتها في القيام بذلك تعتمد على كفاءتك في العناية بها صباحاً ومساءً.

أما الروتين الأسبوعي فيحافظ على نضارة البشرة و إشراقها فيما يساهم الروتين الشهري في تنظيفها بالعمق وتدليلها لتحافظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

اتبعي روتينا يوميا جيدا للعناية ببشرتك إذا كنت تهتمين بالحفاظ على نضارتها، ولكي تتأكدي من فائدة الطريقة التي تعتنين فيها ببشرتك يوميا.

اطرحي على نفسك الأسئلة التالية:

• هل تعانين من تفشي حب الشباب بشكل متكرر؟

• هل تحتاجين إلى إعادة النظر في الطريقة التي تعتنين فيها ببشرتك؟

• هل تستخدمين منتجات العناية بالبشرة غير المناسبة يوميا؟

• هل يجب عليك تبسيط روتين العناية ببشرتك لمنع ظهور حب الشباب بشكل متكرر؟

هل أجبت "نعم" على كل أو بعض الأسئلة السابقة؟ فهذا يعني أنه عليكِ إعادة النظر في روتين العناية ببشرتك مع أخذ المعلومات أدناه بالاعتبار. تذكري دائماً، يجب أن يكون روتين العناية ببشرتك سهلا، فلا يستغرق أكثر من 20 دقيقة يوميا:10دقائق صباحاً و10مساءً.

- روتينك اليومي:

يتألف الروتين اليومي للعناية ببشرة الوجه من 3 خطوات أساسية:

-التنظيف:

التنظيف المنتظم مهم جدا، وحين يتم على نحو صحيح فهو يساعد على:

• إزالة الأوساخ والتراكمات.

• إزالة الإفرازات الدهنية الزائدة عن سطح البشرة وتخليص مسامها من الإفرازات المتراكمة.

• المساعدة في عملية تجدد الخلايا.

استخدمي لتنظيف بشرتك كريمات قابلة للذوبان في الماء أو مستحضرات على شكل جل مع الماء الفاتر أو مناديل مبللة مخصصة للتنظيف. أما إذا كانت بشرتك دهنية فاستخدمي منظف خالي من الصابون يكون متوازن الحموضة.

- التلطيف:

تساعد ملطفات الوجه على تحسين ملمس الجلد حين يتم وضعها على البشرة الدهنية بعد التنظيف.

إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي ملطف خالي من الكحول للوجه. أو توقفي عن استخدام الملطف تماماً وستبدأ بشرتك بالتحسن. وإذا أردت يمكنكِ استبدال ملطّف الوجه بماء الورد.

-الترطيب:

استخدمي كريمات الترطيب التي أساسها الماء. إذا كنت تعانين من ظهور البثور والرؤوس السوداء باستمرار، جربي كريم ترطيب خفيف وخالي من الزيت. ضعي كريم الترطيب بحركات تصاعدية للخارج. وعدلي روتين العناية ببشرة وجهك وفقا لتغير الفصول بحيث تستعملين كريمات رقيقة في الصيف وتتركين الصيغ الغنية لفصل الشتاء.

- روتينك الأسبوعي:

- التقشير:

قشري بشرتك مرة أسبوعيا فقط، فالتقشير المبالغ به يؤدي إلى تحفيز البشرة وتهيجها. و تذكّري دائماً أن مقشرات الوجه تحتوي عادةً على حبيبات ناعمة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة. ويجب تدليكها بلطف على البشرة ثم شطفها بالماء تماما. وستصبح بشرتك أنعم مع التقشير الأسبوعي، على ان تختاري مقشر جيد للوجه مناسب لنوع بشرتك.

- القناع:

أقنعة التنظيف التي أساسها الطين العادي تسبب بعض الفوضى في مكان تطبيقها ولكنها فعالة لتحسين حالة الجلد. أما الكريمات الباردة فهي أقنعة ترطيب ممتازة للبشرة المعرضة للشمس أو الجافة.

ضعي القناع على بشرتك واتركيه على البشرة لكي يمتص الجلد أكبر قدر ممكن من الكريم. امسحي الزوائد بمنديل ورقي ناعم.

• ضعي القليل من القناع في يدك أولا.

• طبقيه بضربات خفيفة على البشرة بعد تنظيفها وتقشيرها مع تجنب منطقة محيط العينين.

• استرخي لمدة 10 دقائق على الأقل.

• اشطفي قناع الوجه جيدا بالماء الفاتر أو الدافئ.

-روتينك الشهري:

- جلسات تنظيف الوجه:

يتم عادة إجراء جلسات تنظيف الوجه في صالون التجميل. ولكن يمكن القيام بها بسهولة في المنزل أيضا في حال توفر الوقت والأدوات والمستحضرات اللازمة. جربي إجراء جلسة تنظيف الوجه بالبخار لتلحظي فرقا ملموساً في ملمس ولون بشرتك.