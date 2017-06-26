بالصور.. مجموعة بول سميث للنساء والرجال في باريس

في إحدى المدارس الباريسية قدم مصمم الأزياء البريطاني Paul Smith مجموعته لربيع - صيف 2018 للملابس الرجالية والنسائية، وهذه المرة الثانية التي يقدم سميث مجموعاته للجنسين على منصة واحدة في عرض مستوحى من عالم المحيطات وأحيائه النباتية والحيوانية، إذ شوهد قطع طبع عليها أشجار استوائية ومرجان وأسماك بمختلف الألوان والأشكال.

وقام المصمم هذه المرة بالتجديد في قصّات مجموعته، إذ بدت السراويل أكثر فضفاضة عما عرف في دار سميث، كما استخدم المصمم القطن والحرير وقليلا من الصوف الخفيف في مجموعته الصيفية.

وشوهدت صنادل صيفية خفيفة الظل بألوان مرحة ربيعية على منصة العرض وأحذية شبابية ذات طبعات إلى جانب حقائب شبيهة بالحقائب التي يحمل محبي التنزه على شواطئ البحار.