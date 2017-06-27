أزياء رجالية مثيرة للجدل في عرض "توم براون"

ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الرجالية الخاصة بربيع وصيف 2018، قدّم المصمم الأميركي #توم_براون مجموعة كانت الأكثر غرابة حتى الآن من بين مجموعات #الأزياء_الرجالية التي تم إطلاقها خلال هذا الأسبوع. أما معالم غرابتها فتجلت في اعتماد بدلات رجالية تألفت من جاكيتات ترافقت مع أثواب، وتنانير.

تضمن العرض 47 إطلالة غلب عليها اللون الرمادي بتدرجاته الفاتحة والداكنة. ويشير المصمم إلى أن فكرة هذا العرض انطلقت من أول حذاء له عندما كان طفلاً، حيث كانت تجري العادة في عائلته أن يتم الاحتفاظ بهذا الحذاء كذكرى بعد تغطيته بطبقة من قشرة الذهب. ولذلك زين براون مكان العرض بأحذية مذهبة معروضة داخل علب زجاجية.

الكلاسيكية الإنكليزية اجتمعت في هذا العرض مع الطابع المبتكر، إذ عمد المصمم إلى الخلط بين قطع رجالية بامتياز كالسترة، وربطة العنق مع قطع من الخزانة النسائية كالتنورة والثوب. وأشار براون إلى أن 3 من العارضين اعتذروا في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في عرضه بحجة أنهم رفضوا انتعال أحذية "أوكسفورد" البالغ طول كعبها 10 سنتيمترات والتي رافقت أزياءه.

لم يكن توم براون أول من اعتمد التنورة كجزء من الإطلالة الرجالية، فقد سبقه في ذلك مصممين كبار أمثال الفرنسي جان بول غوتييه، والمصمم البريطاني الراحل ألكسندر ماكوين الذين برعوا في لعبة تبديل الرموز بين الإطلالات النسائية والرجالية.

المعروف عن المصمم توم براون أنه يهوى تقديم الإطلالات الاستفزازية، ويبدو أن لهذا العامل دوراً كبيراً في نجاحه. فقد تعدت مبيعاته السنوية الـ100 مليون دولار مع نمو بنسبة 25% هذا العام. وهو يتمتع بدعم الصحافة العالمية، كما أنه استطاع أن يخلق الحدث خلال أسبوع باريس للأزياء الرجالية. فهل من الممكن أن تعتمدوا إحدى إطلالات Thom Browne المثيرة للجدل في الربيع المقبل؟