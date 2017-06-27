جزيرة زنجبار الإفريقية تطغى على مجموعة Ungaro

قدم مصمم دار أزياء Ungaro المصمم Philippe Paubert مجموعته الرجالية لربيع صيف 2018 المستوحاة من جزيرة زنجبار الإفريقية.

وأراد من خلال الأزياء إبراز التعايش بين عروق هذه الجزيرة من أفارقة وهنود وعرب، إذ كانت زنجبار تحت حكم إمبراطورية عُمان، فجسد ذلك في قطع لونت بطبعات نباتات هذه الجزيرة التي أحضر الكثير منها من شبه القارة الهندية، إضافة إلى الأقمشة الخام التي عرفت في إفريقيا السوداء.

وحيكت بعض القطع من الحرير، الذي مزج مع القطن والماي الناعم والكريب الصيفي الخفيف.

كما شكلت الأوشحة والحقائب والأحذية التي طبعت عليها زهور أكسسوارات المجموعة الصيفية.