7 خيارات في أزيائكِ ستجعلكِ تبدين أكثر نحافةً ورشاقة

هل تعلمين أن بعض النصائح العمليّة البسيطة التي توجّهكِ في اختيار أزيائكِ ممكن أن تجعلكِ تبدين أكثر نحافةً من دون الخضوع لحمية غذائية قاسية أو قضاء ساعات طويلة في ممارسة الرياضة. تعرّفوا على 7 منها فيما يلي:

1- عند اختيار الثوب أو التنورة، اعتمدي الطول الذي يصل إلى أعلى الركبة أو أسفلها مباشرةً. فمن شأن ذلك أن يجعل ساقيكِ تبدوان أكثر طولاً ويجعلك تبدين أكثر نحافةً.

2- الأثواب التي تتزيّن بالخطوط الهندسيّة تجعلك تبدين أكثر #رشاقة و #نحافة. اختاري لوناً داكناً كأساس لإطلالتك على أن تدخل عليها خطوط هندسية فاتحة اللون تحدد مناطق الصدر والخصر والوركين.

3- اختاري اللون الأبيض لكامل إطلالتكِ، فاللون الفاتح الموحّد من شأنه أن يجعلكِ تبدين ممشوقة. كما أن التنويع في الخامات المستعملة في الزي نفسه ستضفي لمسة من الابتكار على أزيائكِ.

4- ركّزي في أزيائكِ على اختيار الخامات التي لا تلتصق بالجسم، فالخامات المطاطية كالجرسيه والليكرا قد تكون مريحة ولكنها قابلة للالتصاق بالجسم وإبراز عيوبه ومنحنياته.

5- اعتمدي #الأزياء التي يزيّنها حزام عند الخصر، فتحديد هذه المنطقة من شأنه أن يجعلكِ تبدين أكثر نحافةً. ولكن تجنّبي الأزياء ذات الخصر المطّاطي الذي، رغم كونه مريحاً، تبرز عيوب مناطق البطن والوركين.

6- اختاري #الثياب الداخلية المناسبة لشكل جسمكِ، فمن شأن ذلك أن يخفي العديد من العيوب ويجعلكِ تبدين أكثر نحافةً.

7- حافظي على وضعيّة غير منحنية لظهركِ، وعلى كتفين مشدودين إلى الخلف. فهذه الوضعيّة ستجعلكِ تبدين أطول، أنحف وأكثر رشاقةً.