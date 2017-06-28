أكسسوارات لونشان للرجال من وحي البحر والرياضات المائية

أطلقت سوفي دولافونتان مصممة حقائب و #أكسسورات دار #لونشان Longchamp مجموعتها الرجالية الجديدة المستوحاة من العالم البحري والرياضات المائية، فجُسد ذلك في مجموعة أنيقة.

إذ شوهدت في العرض #حقائب سماوية اللون مزجت مع البرتقالي وطبعات تجسد مجاديف القوارب ومحافظ و #جزادين جلدية أنيقة تناسب رجال الأعمال.

وكنوع من التغيير والإضافة إلى دار Longchamp قامت المصممة بصنع #أحذية رياضية جلدية خفيفة الملمس حملت اسم "زنجبار الافريقية" إذ تتميز هذه الدار باستخدام جلود حيوانات من الموزنبيق التي تعد عالية الجودة، حسب رأي المصممة.